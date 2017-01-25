Порошенко призвал Европарламент поддержать предложение о предоставлении Украине автономных торговых преференций
Также президент обратился с просьбой активно противодействовать репрессиям и нарушениям прав человека Россией в отношении граждан Украины
Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора поздравил Антонио Таяни с избранием на должность президента Европейского парламента и обсудил перспективы дальнейших двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, согласно сообщению, Порошенко выразил надежду на продолжение решительной поддержки со стороны Европарламента Украины в вопросе восстановления территориальной целостности и углубление отношений с Евросоюзом.
Также лидеры обсудили перспективы завершения Европейским Союзом процедур, необходимых для введения безвизового режима для граждан Украины, а также вступление в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Наряду с этим Порошенко призвал Европейский парламент поддержать предложение Европейской комиссии относительно предоставления Украине автономных торговых преференций с целью содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта в условиях экономического давления со стороны Российской Федерации.
Порошенко также поблагодарил Европарламент за соблюдение политики непризнания аннексии Россией Крыма и обратился с просьбой активно противодействовать репрессиям и нарушениям прав человека Россией в отношении граждан Украины, в том числе крымских татар, а также содействовать освобождению всех незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации заложников.
Ранее Порошенко заявил, что Россия стремится ослабить и разъединить Европейский Союз.
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