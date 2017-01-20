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Порошенко прокомментировал суд в Лондоне по "долгу Януковича" http://www.segodnya.ua/img/article/7902/46_main.1484924405.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/46_tn.1484924405.jpg Политика Президент оптимистично настроен относительно будущего решения и заявил, что доверят британскому суду

Порошенко прокомментировал суд в Лондоне по "долгу Януковича"

Сегодня, 17:01

Президент оптимистично настроен относительно будущего решения и заявил, что доверят британскому суду

Петр Порошенко. Фото: politrada.com
Петр Порошенко. Фото: politrada.com

Президент Украины Петр Порошенко считает, что решение в деле по "долгу Януковича" будет положительным для Украины. Об этом он сказал в Давосе, пребывая на Всемирном экономическом форуме, передает РИА Новости.

Он отметил, что Украина доверят британскому суду в вопросе правосудия.

"Я думаю, это будет положительное решение. Мы доверяем британскому суду", — сказал Порошенко, отвечая на вопрос об ожиданиях по будущему решению суда.

Как сообщалось, 17 января Высокий суд Англии и Уэльса начал слушания по делу о "долга Януковича". Речь идет о 3 миллиардах долларов кредита от Российской Федерации, которые украинская власть получила в декабре 2013 года.

19 января судья Высокого суда в Лондоне Уильям Блер, рассматривающий дело по "долгу Януковича", взял перерыв для вынесения своего вердикта.

Напомним, правительство Николая Азарова получило кредит на 3 млрд долларов в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Виктором Януковичем в декабре 2013 года.

В 2015 году российская сторона потребовала возврата долга, не приняв предложения реструктуризации долга. Украинские власти отказались признавать долг официальным.
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