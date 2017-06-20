Порошенко проведет переговоры в Пентагоне и встретится с госсекретарем Тиллерсоном

Сегодня, 21:11

Посол назвал визит украинского лидера в США абсолютно успешным

Валерий Чалый. Фото: president.gov.ua
Валерий Чалый. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко во вторник в рамках своего рабочего визита в Вашингтон также проведет переговоры в Пентагоне и встретится с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает телеканал "112 Украина".

"Ми имеем абсолютно полноценные переговоры, получасовые, с президентом Соединенных Штатов, и мы имеем переговоры с вице-президентом. Кроме того, процесс продолжается – после интервью сразу с президентом мы отправляемся в Пентагон, и сегодня еще планируется встреча с госсекретарем Тиллерсоном. То есть это абсолютно успешный визит президента Украины, своевременный и очень наполненный содержанием", – сказал Чалый после встречи Порошенко и Трампа.

Посол Украины в США сказал, что не может обнародовать все детали встречи, однако отметил, что президенты очень детально обсудили некоторые вопросы, важные для двух стран .

"Мы говорили детально, даже могу сказать президент представил некоторые материалы, карты снимки и так далее… Это свидетельствует о том, что президент Трамп держит фокус на этом вопросе – мире, в первую очередь, о том, каким образом возвращать четкий мировой порядок в Европе. В частности – и это самое главное – поддержка нашей страны в противодействии России", – рассказал В.Чалый.

Он отметил, что в ходе переговоров звучали слова "Крым" и вопросы военно-технического сотрудничества, которые будут более детально обсуждаться на следующих встречах.
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