Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

"Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном", – написал он.

Президент Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Тіллерсоном. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2017 г.

Подробностей переговоров не сообщается.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США прилетает в Россию сегодня во второй половине дня, их переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым запланированы на 12 апреля. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пока остается под вопросом.