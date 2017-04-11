Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном

Вчера, 16:36

Подробности телефонных переговоров пока не сообщаются


Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

"Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном", – написал он.

Подробностей переговоров не сообщается.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США прилетает в Россию сегодня во второй половине дня, их переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым запланированы на 12 апреля. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пока остается под вопросом.
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"Сегодня"

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