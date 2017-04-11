Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном
Подробности телефонных переговоров пока не сообщаются
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.
"Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном", – написал он.
Президент Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Тіллерсоном.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2017 г.
Подробностей переговоров не сообщается.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США прилетает в Россию сегодня во второй половине дня, их переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым запланированы на 12 апреля. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пока остается под вопросом.
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