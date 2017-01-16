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Порошенко провел встречу с главой ОБСЕ http://www.segodnya.ua/img/article/7888/25_main.1484599547.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/25_tn.1484599547.jpg Политика Порошенко отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБС

Порошенко провел встречу с главой ОБСЕ

Сегодня, 22:45

Порошенко отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБС

Себастьян Курц, фото AFP
Себастьян Курц, фото AFP

Петр Порошенко провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцом, на которой выразил уверенность в восстановлении уважения к верховенству международного права относительно ситуации на Донбассе, сообщили в администрации Президента Украины в понедельник вечером.

"Необходимо каждый день давать четко понять России, что ей не избежать ответственности за вопиющее пренебрежение нормами и принципами международного права, а ее надежды на ослабление санкционного давления – напрасны", – подчеркнул лидер Украины.

Порошенко отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ, в том числе, необходимости продолжения работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Президент Украины приветствовал намерение австрийского председательства усилить технические возможности СММ ОБСЕ, которые помогают контролировать соблюдение режима прекращения огня и фиксировать факты поставок российских вооружений и военнослужащих на Донбасс.

Кроме того, Порошенко призвал председателя ОБСЕ реагировать всеми возможными средствами на нарушение Москвой прав украинских граждан на оккупированных территориях, а также способствовать освобождению политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией, и заложников на Донбассе.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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