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Порошенко рассчитывает, что режим тишины на Донбассе будет иметь постоянный характер http://www.segodnya.ua/img/article/7825/84_main.1482513867.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/84_tn.1482513867.jpg Политика Президент также призвал Россию выполнять Минские соглашения 

Порошенко рассчитывает, что режим тишины на Донбассе будет иметь постоянный характер

Вчера, 19:21

Президент также призвал Россию выполнять Минские соглашения 

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что режим прекращения огня на Донбассе, который должен быть введен в 00.00 24 декабря, будет выполняться на постоянной основе.

"Приветствую достижения в рамках Трехсторонней контактной группы, в ответ на мою инициативу, договоренности по внедрению дополнительных мер по установлению устойчивого и бессрочного режима всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря 2016 года. Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе приобретет постоянный характер", – цитирует Порошенко пресс-служба.

Президент также заверил, что Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие Минские договоренности.

"Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также имплементацию других договоренностей, в частности относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, 21 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины призвала к полному прекращению огня с 00:00 24 декабря на Донбассе.
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"Сегодня"

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