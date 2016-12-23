Порошенко рассчитывает, что режим тишины на Донбассе будет иметь постоянный характер
Президент также призвал Россию выполнять Минские соглашения
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что режим прекращения огня на Донбассе, который должен быть введен в 00.00 24 декабря, будет выполняться на постоянной основе.
"Приветствую достижения в рамках Трехсторонней контактной группы, в ответ на мою инициативу, договоренности по внедрению дополнительных мер по установлению устойчивого и бессрочного режима всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря 2016 года. Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе приобретет постоянный характер", – цитирует Порошенко пресс-служба.
Президент также заверил, что Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие Минские договоренности.
"Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также имплементацию других договоренностей, в частности относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории", – подчеркнул Порошенко.
Напомним, 21 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины призвала к полному прекращению огня с 00:00 24 декабря на Донбассе.
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