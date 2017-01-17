Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Порошенко рассчитывает на новый толчок в вопросе размещения полицейской вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7888/46_main.1484610020.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/46_tn.1484610020.jpg Политика По его словам, председательство Австрии в ОБСЕ в этом году "позволит дать новый толчок и этом процессе"

Порошенко рассчитывает на новый толчок в вопросе размещения полицейской вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе

Сегодня, 01:40

По его словам, председательство Австрии в ОБСЕ в этом году "позволит дать новый толчок и этом процессе"

Петр Порошенко, фото ipukr.com
Петр Порошенко, фото ipukr.com

Размещение полицейской вооруженной миссия ОБСЕ в Донецкой и Луганской областях является частью стратегии реинтеграции Донбасса, председательство Австрии может дать новый толчок в этом вопросе, заверил президент Украины Петр Порошенко иностранных послов, аккредитованных в Украине.

"Соглашение об ассоциации и безвизовый режим с ЕС уже давно стали неотъемлемыми элементами стратегии по возвращению Донбасса и Крыма. Важной составляющей этой стратегии является также размещение полицейской вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе", – цитирует слова Порошенко пресс-служба главы государства в понедельник.

Вместе с тем, президент выразил убеждение, что председательство Австрии в ОБСЕ в этом году "позволит дать новый толчок и этом процессе".
президент, ОБСЕ, соглашение, режим, размещение, безвизовый режим, соглашение об ассоциации, председательство, На Донбассе

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко рассчитывает на новый толчок в вопросе размещения полицейской вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Себастьян Курц, фото AFP

Порошенко провел встречу с главой ОБСЕ

Вчера, 22:45

Порошенко отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБС

Донбасс

Леонид Кучма

Киев готов пустить наблюдателей к мосту в Станице Луганской - пресс-секретарь Кучмы

Вчера, 19:26

Трёхсторонняя контактная группа положительно оценила восстановление поставок воды в Луганской области

Политика

Себастиан Курц в Украине, справа Павел Климкин. Фото: Twitter МИД Укрины

Сайдик намерен встретиться с главой ОБСЕ в Киеве

Вчера, 18:11

Глава МИД Австрии и глава ОБСЕ Курц находится с визитом в столице Украины

Политика

Александр Мотузяник. Фото mediarnbo.org

В Минобороны Украины рассказали, как будут проверять воинские части России

15 Января, 13:23

В рамках мер инспектирования планируется получение информации от командиров российских подразделений, вертолетный облет и сухопутная проверка территории РФ  

Донбасс

Глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина". Фото: 112.ua

Жебривский: За время существования министерства по вопросам АТО, я ни разу не общался с министром

14 Января, 21:20

На вопрос, почему так происходит, глава ВГА ответил: "Я не знаю, возможно, ребята не понимают, чем им заниматься"

Донбасс

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Геращенко рассказала об очередном нарушенном обещании со стороны т.н."ДНР"

13 Января, 22:30

Боевики вопреки своему обещанию не отпустили задержанных в Донецке подростков-"диверсантов", заявила представитель Украины в ТКГ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.