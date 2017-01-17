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Порошенко рассчитывает на возможности Трампа в борьбе Украины против России http://www.segodnya.ua/img/article/7890/25_main.1484655163.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/25_tn.1484655163.jpg Политика Новый лидер США должен использовать все свое влияние для поддержки Киева, считает президент

Порошенко рассчитывает на возможности Трампа в борьбе Украины против России

Сегодня, 14:11

Новый лидер США должен использовать все свое влияние для поддержки Киева, считает президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что новое руководство США во главе с президентом Дональдом Трампом будет оказывать содействие Украине в ее борьбе за свою независимость.

"Я думаю, что президент Трамп должен сейчас объединить возможности, использовать все свое влияние для поддержки нас в нашей борьбе за независимость и демократию", – сказал он в интервью Bloomberg во время своего визита в Давос.

По его словам, положительным результатом таких усилий будет ситуация, когда Россия выведет свои войска из Украины и освободит Крым.

"По крайней мере, я думаю, что окно возможностей до сих пор существует. В этом контексте американцы поддерживают эту идею", – сказал Порошенко.

"Мы используем возможности, которые есть в наших руках, чтобы мотивировать Россию убрать руки от нашей территории", – сказал глава украинского государства.

По его словам, Киев использует политические и дипломатические инструменты, но в то же время строит сильную армию, реализует реформы внутри страны, использует легальные инструменты, включая обращения в международные суды.

Напомним, что 20 января Дональд Трамп официально вступит в должность президента США.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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