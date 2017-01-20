Порошенко рассказал, чего ждет от Трампа

Киев рассчитывает на продолжение эффективной кооперации с Вашингтоном, отметил президент

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", – сказал он, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой Администрации США.

Президент еще раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая основана на системе Совета безопасности ООН.

Глава государства подчеркнул, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.

"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности", – отметил Петр Порошенко.