Порошенко рассказал, чего ждет от Трампа
Киев рассчитывает на продолжение эффективной кооперации с Вашингтоном, отметил президент
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", – сказал он, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой Администрации США.
Президент еще раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая основана на системе Совета безопасности ООН.
Глава государства подчеркнул, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.
"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности", – отметил Петр Порошенко.
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