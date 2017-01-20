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Порошенко рассказал, чего ждет от Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7903/7_main.1484931275.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/7_tn.1484931275.jpg Политика Киев рассчитывает на продолжение эффективной кооперации с Вашингтоном, отметил президент

Порошенко рассказал, чего ждет от Трампа

Сегодня, 18:53

Киев рассчитывает на продолжение эффективной кооперации с Вашингтоном, отметил президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", – сказал он, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой Администрации США.

Президент еще раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая основана на системе Совета безопасности ООН.

Глава государства подчеркнул, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.

"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности", – отметил Петр Порошенко.
США, Украина, Порошенко, сотрудничество, дональд трамп

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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