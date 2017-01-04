Порошенко рассказал о будущем польско-украинских отношений
Президент выразил благодарность за последовательные и целенаправленные усилия Польши в укреплении международного единства
Президент Украины Петр Порошенко в приветствии по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Польша отметил, что за четверть века обе страны и народы построили крепкий фундамент партнерских отношений, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко подчеркнул, что высоко ценит поддержку Польши, которая первой из стран мира признала независимость и суверенитет Украины, и особенно благодарен за последовательные и целенаправленные усилия Польши в укреплении международного единства и солидарности с Украиной в эти сложные времена, связанные с необходимостью противостоять российской агрессии.
"Сегодняшний высокий уровень украинско-польских отношений благодаря мудрости и зрелости наших народов, которые, пройдя через испытания трагической историей, научились по-настоящему ценить взаимную дружбу и братство. Верю, что украинско-польское стратегическое партнерство не имеет альтернативы и в дальнейшем будет развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки", – говорится в поздравлении Порошенко президенту Польши Анджею Дуде.
Глава украинского государства пожелал своему польскому коллеге крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших свершений на благо Отечества, а дружественному польскому народу – мира, согласия и процветания.
Напомним, недавно польские эксперты оценили влияние неформального лидера Польши и главы партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Они также рассказали, как его брат, Лех Качиньский, обиделся на бывшего президента Украины Виктора Ющенко, когда тот неожиданно для них присвоил звание Героя Украины Степану Бандере.
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