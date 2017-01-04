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Порошенко рассказал о будущем польско-украинских отношений http://www.segodnya.ua/img/article/7854/92_main.1483523584.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/92_tn.1483523584.jpg Политика Президент выразил благодарность за последовательные и целенаправленные усилия Польши в укреплении международного единства

Порошенко рассказал о будущем польско-украинских отношений

Сегодня, 11:47

Президент выразил благодарность за последовательные и целенаправленные усилия Польши в укреплении международного единства

Порошенко и Дуда. Фото: ZN.ua
Порошенко и Дуда. Фото: ZN.ua

Президент Украины Петр Порошенко в приветствии по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Польша отметил, что за четверть века обе страны и народы построили крепкий фундамент партнерских отношений, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко подчеркнул, что высоко ценит поддержку Польши, которая первой из стран мира признала независимость и суверенитет Украины, и особенно благодарен за последовательные и целенаправленные усилия Польши в укреплении международного единства и солидарности с Украиной в эти сложные времена, связанные с необходимостью противостоять российской агрессии.

"Сегодняшний высокий уровень украинско-польских отношений благодаря мудрости и зрелости наших народов, которые, пройдя через испытания трагической историей, научились по-настоящему ценить взаимную дружбу и братство. Верю, что украинско-польское стратегическое партнерство не имеет альтернативы и в дальнейшем будет развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки", – говорится в поздравлении Порошенко президенту Польши Анджею Дуде.

Глава украинского государства пожелал своему польскому коллеге крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших свершений на благо Отечества, а дружественному польскому народу – мира, согласия и процветания.

Напомним, недавно польские эксперты оценили влияние неформального лидера Польши и главы партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Они также рассказали, как его брат, Лех Качиньский, обиделся на бывшего президента Украины Виктора Ющенко, когда тот неожиданно для них присвоил звание Героя Украины Степану Бандере.
Польша, Украина, Порошенко, Дуда

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Источник:

Интерфакс-Украина

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