Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом

Президенты Украины и США во время встречи в Белом доме детально обсудили шаги, которые будут сделаны накануне визита Дональда Трампа в Европу на саммит G20. Об этом на брифинге возле Белого дома после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Состоялась полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и по суверенитету, территориальной целостности и независимости нашей страны. И твердую поддержку в продолжении реформ в Украине. Очень важно что сегодня именно в этот день, когда исполняется ровно три года, потому что 20 июня сразу же после избрания президентом я объявил режим прекращения огня и презентовал свой мирный план, который стал основой Минских договоренностей… Было подчеркнуто, что США поддерживают и остаются преданными Минским договоренностям", – заявил Порошенко.

Президент убежден, что необходимо продолжать требовать от России полной имплементации Минских договоренностей.

"Причем, безопасностный пакет, который состоит в том, что должен быть прекращен огонь, отведена российская артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории, включая с границей. И мы детально обсудили шаги, которые сейчас будут сделаны накануне визита президента Трампа в Европу", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, после США президент Украины отправится сразу в Брюссель.