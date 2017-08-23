Порошенко: Россия годами помогала уничтожать украинскую армию

Россия посредством предыдущего украинского руководства страны годами влияла на развал Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время осмотра военной техники в центре Киева, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что прежняя власть заверяла украинцев в том, что перед Украиной нет военной угрозы.

"До Революции Достоинства украинское войско разлагалось под влиянием российской пропаганды. И не только Вооруженные силы, но и все общество убаюкивали сказками о том, что никто на нас никогда не нападет и нам не нужны никакие оборонительные блоки. Внеблоковый статус был оптимальным, на их взгляд, для Украины. Где сейчас те агитаторы? Я хочу им посмотреть в глаза. Все они в России, все бежали и живут там, изменив родине, на средства своих заказчиков", – сказал Порошенко.

Он отметил, что чиновники и политики времен Януковича сознательно отказались от самого боеспособного вооружения и за бесценок распродавали его.

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В то же время президент не сомневается, что в уничтожении украинской армии еще до начала войны виновна Россия, так как Генштаб РФ регулярно посещали украинские офицеры.

"Там вместе с без пяти минут агрессором рассматривались, по советам русских, пути так называемого реформирования украинской армии. Под видом якобы обмена опытом россияне навязывали нам свои взгляды, которыми уничтожали остатки украинской обороноспособности. Весной 2014 года, после этой "удачной" подготовки, россияне думали взять нас голыми руками. Не на тех напали. Мощный патриотический подъем всего украинского общества, подвиги добровольцев и помощь волонтеров, настоящий героизм украинских воинов – офицеров и солдат, ответственность новой власти. Все это сорвало путинский блиц-криг", – добавил Порошенко.

Как рассказывал Кравчук, вторжение российских войск на территорию Украины в 2014 году официально задокументировано Госдумой РФ, когда она разрешила президенту Владимиру Путину вводить войска в соседнее государство.