Порошенко: "Российских оккупантов от украинского флага корежит, как чертей от ладана"
Глава государства привел в пример поступок крымчанина Балуха, которого арестовали после патриотической акции
Президент Петр Порошенко рассказал, как российских оккупантов нервирует украинский флаг. Об этом он сказал на церемонии поднятие Государственного флага на Софийской площади в Киеве, передает УНИАН.
Он отметил, что арестованный в оккупированном Крыму Владимир Балух за вывешивание украинского флага будет освобожден, как и весь полуостров.
"Российских оккупантов от украинского флага корежит, как чертей от ладана. Поэтому они и бросили за решетку крымчанина Владимира Балуха, – за то, что он на украинской земле в Крыму, над своим домом, вывесил украинский флаг. Балух знал, чем рискует, но сознательно пошел на этот мужественный поступок. Владимир будет свободным, и Крым будет свободным от России и ее "зеленых человечков", – заверил Порошенко.
Фото: Крымская правозащитная группа
Напомним, 9 декабря 2016 года в Крыму ФСБ задержала украинского активиста Владимира Балуха, который разместил на стене своего дома табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18". Ранее, в апреле 2015 года, с его дома сняли вывешенный украинский флаг.
4 августа 2017 года Раздольненский районный "суд" аннекисрованного Россией Крыма приговорил активиста к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч российских рублей.
Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко: "Российских оккупантов от украинского флага корежит, как чертей от ладана"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии