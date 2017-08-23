Порошенко: "Российских оккупантов от украинского флага корежит, как чертей от ладана"

Сегодня, 10:30

Глава государства привел в пример поступок крымчанина Балуха, которого арестовали после патриотической акции

Петр Порошенко поднимает украинский флаг. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко поднимает украинский флаг. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко рассказал, как российских оккупантов нервирует украинский флаг. Об этом он сказал на церемонии поднятие Государственного флага на Софийской площади в Киеве, передает УНИАН.

Он отметил, что арестованный в оккупированном Крыму Владимир Балух за вывешивание украинского флага будет освобожден, как и весь полуостров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Российских оккупантов от украинского флага корежит, как чертей от ладана. Поэтому они и бросили за решетку крымчанина Владимира Балуха, – за то, что он на украинской земле в Крыму, над своим домом, вывесил украинский флаг. Балух знал, чем рискует, но сознательно пошел на этот мужественный поступок. Владимир будет свободным, и Крым будет свободным от России и ее "зеленых человечков", – заверил Порошенко.

28_main_new.1481317209Фото: Крымская правозащитная группа

Напомним, 9 декабря 2016 года в Крыму ФСБ задержала украинского активиста Владимира Балуха, который разместил на стене своего дома табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18". Ранее, в апреле 2015 года, с его дома сняли вывешенный украинский флаг.

4 августа 2017 года Раздольненский районный "суд" аннекисрованного Россией Крыма приговорил активиста к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч российских рублей.
президент, Крым, Порошенко, флаг, оккупанты, Балух

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко: "Российских оккупантов от украинского флага корежит, как чертей от ладана"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Александр Турчинов. Фото: turchynov.com

Украина вернет контроль над Крымом и Донбассом - Турчинов

Сегодня, 10:16

Секретарь СНБО отметил, что с каждым годом Государственный Флаг Украины становится все более известным во всем мире

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко объяснил, почему 100 лет назад Россия захватила Украину

Сегодня, 10:10

Глава государства надеется, что современные украинцы не повторят ошибок прошлого

Политика

Петр Порошенко. Фото: архив

Украина станет членом ЕС и НАТО - Порошенко

Сегодня, 09:49

Глава государства напомнил, что украинские дипломаты выиграли борьбу с российской агентурой, мешавшей проевропейскому курсу Украины

Политика

Петр Порошенко. Фото: Facebook

Порошенко: Мы вернем и Крым, и Донбасс

Вчера, 16:14

На военном параде армия вселит в украинцев надежду на возвращение украинских земель, считает президент

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования