Порошенко считает, что и без оружия Запада Украина может защитить себя

Сегодня, 13:14

Президент отметил, что от европейских стран ему нужно лишь их единство в вопросе противостояния российской агрессии

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина сама в состоянии обеспечить свою независимость, а от Запада ждет поддержки в принуждении России выполнять минские договоренности. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Berliner мorgenрost.

По его мнению, украинская армия способна защитить Украину и без военной помощи Запада.

"Мы не ждем военную помощь. У нас есть своя собственная армия и мы можем собственными силами бороться за нашу независимость", – сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что от европейских стран ему нужно лишь их единство в вопросе противостояния российской агрессии.

"Если вы спросите меня, какая поддержка мне нужна больше всего от Европейского союза, у меня есть простой ответ: единство. Сплоченная Европа под руководством Германии и Франции может принудить Россию к соблюдению Минских соглашений", – добавил украинский лидер.

Он напомнил, что Россия продолжает игнорировать минские договоренности по прекращению огня на Донбассе и отводу вооружений.

Также сообщалось, что Петр Порошенко, отвечая на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции, заявил, что больше всех желает этого, однако условия должны быть соблюдены.
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