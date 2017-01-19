Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Порошенко сегодня встретится с директором-распорядителем МВФ http://www.segodnya.ua/img/article/7898/65_main.1484655655.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/65_tn.1484655655.jpg Политика У президента запланирован ряд встреч в Давосе и участие в нескольких мероприятиях

Порошенко сегодня встретится с директором-распорядителем МВФ

Сегодня, 16:25

У президента запланирован ряд встреч в Давосе и участие в нескольких мероприятиях

Петр Порошенко и Кристин Лагард сегодня встретятся в Давосе. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Кристин Лагард сегодня встретятся в Давосе. Фото: president.gov.ua

В рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня, 19 января, президент Украины Петр Порошенко проведет ряд встреч с лидерами государств и руководителями международных организаций, среди которых встреча с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент также примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров (IGWEL) на тему: "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и в интерактивной сессии на тему: "Новый договор для Европы".

Программой сегодняшнего дня по участию главы Украинского государства в работе Всемирного экономического форума в Давосе предусмотрена встреча с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
Украина, Швейцария, мвф, Порошенко, встреча, Давос

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко сегодня встретится с директором-распорядителем МВФ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Петр Порошенко, фото АП

РФ ведет глобальную кибервойну против всего мира - Порошенко

Сегодня, 15:56

По его словам, необходимы совместные глобальные усилия для того, чтобы остановить агрессию России

Мир

Brexit может сделать Британию сильной, считает Мэй. Фото: bet-ibc.com

Мэй в Давосе рассказала о своем видении будущего Великобритании после Brexit

Сегодня, 14:41

Мэй отметила, что Великобритания по сути своей торговая страна, и именно выход из ЕС позволит ей стать действительно глобальным торговым игроком

Бизнес

Петр Порошенко. Фото: AFP

Порошенко зазывает иностранцев поучаствовать в украинской приватизации

Сегодня, 14:39

Президент в Давосе встретился с потенциальными крупными инвесторами

Украина

Петр Порошенко и Петер Маурер. Фото: president.gov.ua

Форум в Давосе: МККК проведет в Украине одну из самых масштабных гуманитарных операций в мире

Сегодня, 13:40

Порошенко и Маурер провели встречу в Давосе, Маурер планирует мобилизировать 60 млн долларов для помощи Украине

Экономика

Юлия Ковалив. Фото: Facebook

Инвесторы в Давосе рассказали о привлекательных вложениях в Украину - Ковалив

Сегодня, 13:22

Американская компания хочет инвестировать в "Укрзализныцю", а крупный международный портовый оператор заинтересован в концессии порта "Южный"

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко ожидает безвизового режима с ЕС в ближайшие недели

Сегодня, 12:45

Президент напомнил, что отмена виз для украинцев – это прямое обязательство Евросоюза

Украина

Федерика Могерини. Фото: AFP

Форум в Давосе: Могерини назвала условия для отмены санкций ЕС против России

Сегодня, 11:56

По словам евродипломата, санкции против РФ не являются обязательнй частью политики ЕС

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко заявил, что Крым будет возвращен Украине

Сегодня, 11:20

Президент напомнил, что это украинская территория, а ее аннексия Россией – это нарушение международного законодательства

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.