Порошенко сегодня встретится с директором-распорядителем МВФ

У президента запланирован ряд встреч в Давосе и участие в нескольких мероприятиях

В рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня, 19 января, президент Украины Петр Порошенко проведет ряд встреч с лидерами государств и руководителями международных организаций, среди которых встреча с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент также примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров (IGWEL) на тему: "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и в интерактивной сессии на тему: "Новый договор для Европы".

Программой сегодняшнего дня по участию главы Украинского государства в работе Всемирного экономического форума в Давосе предусмотрена встреча с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.