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Порошенко уволил двух послов http://www.segodnya.ua/img/article/7818/78_main.1482393139.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/78_tn.1482393139.jpg Политика Шкуров возглавлял украинскую дипломатическую миссию в Греции с 2010 года, Гончарук был послом в Македонии с 2009 года

Порошенко уволил двух послов

Сегодня, 09:47

Шкуров возглавлял украинскую дипломатическую миссию в Греции с 2010 года, Гончарук был послом в Македонии с 2009 года

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко уволил Владимира Шкурова с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Греческой Республике и Юрия Гончарука – с должности посла в Республике Македония. Об этом говорится в его указах №564-565 от 21 декабря.

О причинах увольнения не сообщается.

Шкуров возглавлял украинскую дипломатическую миссию в Греции с 2010 года. Гончарук был послом в Македонии с 2009 года.
Греция, Македония, Порошенко, послы, МИД Украины

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Источник:

УНИАН

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