Порошенко уволил двух послов

Шкуров возглавлял украинскую дипломатическую миссию в Греции с 2010 года, Гончарук был послом в Македонии с 2009 года

Президент Украины Петр Порошенко уволил Владимира Шкурова с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Греческой Республике и Юрия Гончарука – с должности посла в Республике Македония. Об этом говорится в его указах №564-565 от 21 декабря.

О причинах увольнения не сообщается.

Шкуров возглавлял украинскую дипломатическую миссию в Греции с 2010 года. Гончарук был послом в Македонии с 2009 года.