Порошенко уволил трех глав РГА в разных областях

Сегодня, 02:01

Указ об увольнении коснулся чиновников из Одесской, Черниговской и Сумской областей

Петр Порошенко, фото Пресс-служба президента
Петр Порошенко, фото Пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко уволил трех глав РГА Одесской, Черниговской и Сумской областей. Об этом сказано в распоряжениях, размещенных на сайте президента.

Согласно распоряжению, в соответствии с поданными заявлениями были уволены глава Саратской райадминистрации Одесской области Михаил Лев и глава Носовской райадминистрации Черниговской области Виктор Мищук.

А вот глава Липоводолинской райадминистрации Сумской области Валерия Олещенко, согласно распоряжению президента от 6 февраля, уволена в соответствии с ч. 9 ст. 118 Конституции, которая гласит, что областной или районный совет может выразить недоверие председателю соответствующей местной государственной администрации, на основании чего президент принимает решение и дает обоснованный ответ.
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