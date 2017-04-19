Порошенко в Британии сравнил Россию с крокодилом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не остановится на агрессии против Украины, пытаясь расширять зоны влияния в мире.Об этом он сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне, передает 112.ua.

Он привел в пример высказывание Черчилля в 1942 году, которое отображает положение дел в наше время.

"Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других". Есть одно место, где эти слова особенно актуальны – эта Украина, и тот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня – это Россия. Они надеются, если Россия удовлетворит свой аппетит, то она не будет распространять свое влияние дальше. Но я хочу переубедить их: Россия не наестся. Она не верит в демократию и права человека, она верит в доминирование над миром и зону влияния, она не играет по правилам", – сказал Порошенко.

Напомним, ранее во время визита в Британию Петр Порошенко провел встречу с представителями деловых кругов этой страны. Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия "Антонов" и британской компании "Dowty Propellers" при создании транспортного самолета Ан-132D.