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Порошенко в Давосе встретится с главами МВФ и ООН – Гопко http://www.segodnya.ua/img/article/7890/26_main.1484655655.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/26_tn.1484655655.jpg Политика С новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем украинская делегация намерена обсудить повестку дня своего председательства в Совбезе ООН в феврале

Порошенко в Давосе встретится с главами МВФ и ООН – Гопко

Сегодня, 14:19

С новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем украинская делегация намерена обсудить повестку дня своего председательства в Совбезе ООН в феврале

Петр Порошенко и Кристин Лагард обсудят помощь МВФ. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Кристин Лагард обсудят помощь МВФ. Фото: president.gov.ua

В рамках Всемирного экономического форума, который сегодня открылся в швейцарском Давосе, президент Петр Порошенко и украинская делегация проведут переговоры с главой МВФ Кристин Лагард и новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

"С Лагард (глава МВФ Кристин Лагард – Авт.) будет встреча, потом с уже новым генсеком ООН Антониу Гутерришем для определения дальнейших шагов его председательства, а также того, что Украина в феврале будет председательствовать в Совбезе ООН целый месяц (будет обсуждаться повестка дня и подготовка мероприятий). Потом будут встречи с рядом представителей инвестиционных компаний по привлечению инвестиций в Украину, с разными политиками, выступления президента во время Давосского форума, с инноваторами. В общем, это очень хорошо, что президент есть на Форуме в Давосе, потому что это такая экономическая инновационная платформа для новых технологий, для встреч с разными лидерами для обсуждения повестки дня", – сказала "Сегодня.ua" Анна Гопко.

В то же время представителей власти и Администрации президента не будет на так называемом неофициальном украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума, который организует бизнесмен Виктор Пинчук. "Даже бывший премьер Яценюк отказался. Очевидно, что это правильно, потому что когда за три недели до этого форума и так называемого завтрака Пинчук в американском влиятельном издании печатает статью, которая предлагает сценарий капитуляции Украины, для того, чтобы апробировать общественное мнение и т.д. Потом сейчас эта статья появляется на официальном сайте Мюнхенской безопасностной конференции, вчера она там появилась, то возникает вопрос, кто за этим стоит? Какие российские или пророссийски настроенные силы хотят Украину толкать, навязывая этот сценарий. Поэтому очевидно, что высокопоставленные чиновники не должны ни поднимать статус этого украинского завтрака, потому что это не событие официального Давоса, это инициатива олигарха Пинчука. Поэтому не нужно, чтобы там присутствовали первые лица государства, президент и вице-премьеры", – подытожила Анна Гопко.

Напомним, украинская делегация во главе с Петром Порошенко отказалась принимать участие в неофициальном украинском завтраке, который проводится в рамках Всемирного экономического форума в Давосе после статьи Виктора Пинчука в The Wall Street Journal. В своей статье бизнесмен заявлял, что Украине стоит на время отказаться от евроинтеграционных стремлений, а также поставить крест на членстве в НАТО. Кроме того, по его мнению, Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.

Сегодня в Швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум, который продлится до 20 января. Украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко уже провела переговоры с председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпинем, который пригласил украинскую делегацию на форум о новом Шелковом пути. 

Сообщается, что президент Петр Порошенко отметил, что Украина заинтересована принимать активное участие в реализации инициативы Китая "Один пояс, один путь" и имеет для этого значительный потенциал. В свою очередь Си Цзиньпин пригласил украинскую делегацию принять участие в этом форуме.
мвф, Порошенко, ООН, Давос

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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