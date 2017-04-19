Порошенко в Лондоне встретился с Терезой Мэй

Президент Украины Петр Порошенко, пребывая в Лондоне, встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Благодарю вас за позицию в отношении нашего суверенитета, территориальной целостности и ситуации относительно незаконной аннексии Крыма. Считаю, позиция Объединенного королевства и Будапештский меморандум являются гарантией территориальной целостности и суверенитета", – сказал Порошенко в ответ на заверения британским премьером поддержки Украины.

Также украинский лидер напомнил, что последний раз официальный визит украинского президента был много лет назад, поэтому накопилось много вопросов.

"Много вопросов для обсуждения стоит на повестке дня, включая вашу поддержку наших реформ, за которую я благодарен. Мы хотим обсудить сотрудничество в сфере безопасности, поскольку это очень важно для нас. Мы ценим эффективное сотрудничество Объединенного королевства и Украины. Наш обмен опытом очень позитивен и эффективен. Мы за борьбу и демократию. Это будет инвестицией в наше будущее – совместное будущее, связанное с безопасностью. Мы рады тому, на каком уровне находится наше сотрудничество", – заявил президент Украины.

Также Порошенко пригласил Мэй посетить Украину.

Как сообщалось, ранее во время визита в Британию Петр Порошенко провел встречу с представителями деловых кругов этой страны. Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия "Антонов" и британской компании "Dowty Propellers" при создании транспортного самолета Ан-132D.

Также он выступил в Королевском институте международных отношений Chatham House, где говорил о российской агрессии, целесообразности сохранении санкций.