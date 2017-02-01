Порошенко: В СБ ООН будем бороться против российской агрессии

Сегодня, 10:12

Председательство Украины в СБ ООН – это ответственный этап и возможность противостоять РФ, считает президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет использовать главенство в Совете Безопасности ООН для противостояния российской агрессии. Об этом говорится в сообщении на страничке президента в Twitter.

По его словам, Украина будет использовать каждую возможность в ООН против России.

"С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете безопасности ООН – начинается председательство Украины в СБ в феврале. В ООН и дальше будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии", – сказал Президент.

Как известно, сегодня, 1 февраля, начинается главенство украинской делегации в Совете Безопасности ООН под председательством постоянного представителя Украины при Организации Владимира Ельченко. Стало известно, какие вопросы украинская делегация намерена вынести на рассмотрение СБ ООН.

Сообщалось, на четверг запланировано открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на востоке Украины. Встреча членов Совета пройдет под председательством посла Украины.

Напомним, 31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины, в частности в Авдеевке. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.
президент, Порошенко, сб оон, российская агрессия

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"Сегодня"

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