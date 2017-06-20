Порошенко: "Важно, что моя встреча с Трампом будет раньше Путина"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна имеет мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе США, а также отметил первоочередность его встречи с американским лидером Дональдом Трампом перед президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время своего визита в США, передает пресс-служба главы государства.

"Посмотрите, какая мощная и фантастическая поддержка сейчас есть у нас в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов (выборов президента США. – Ред.). И у нас фантастическая программа. Очень важно, что моя встреча, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина", – сказал Порошенко.

Україна має фантастичну підтримку США.



Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 червня 2017 р.

Также он отметил, что Украина имеет мощную поддержку в американском политикуме, доказательством чему стало решение Сената США о введении новых санкций против России. По его словам, благодаря таким мерам можно заставить Россию уйти с Украины и забрать свои войска.

Глава украинского государства также отметил, что во время его рабочего визита запланировано очень большое количество встреч.

"Будут встречи в Белом доме, будут встречи в Государственном департаменте. Будут встречи в Министерстве обороны, в Министерстве торговли, в Министерстве энергетики. Никогда такого мощного визита не было. И именно для того, чтобы мы имели возможность переговорить и по нашему сотрудничеству в области безопасности, политической и экономической сферах", – подчеркнул президент.

Напомним, глава украинского государства прибыл в США с двухдневным государственным визитом еще вчера вечером. Сегодня он проведет ряд встреч с американскими политиками, в том числе с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.