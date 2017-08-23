Порошенко: Верю, что украинский флаг будет поднят на Донбассе и в Крыму

Сегодня, 09:20

Глава государства поздравил украинцев с Днем государственного флага

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко по случаю празднования Дня флага Украины выразил уверенность, что Украина восстановит свой суверенитет, и государственная символика будет развиваться на всей территории Донбасса и в Крыму. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Наш украинский флаг – символ несокрушимости духа украинского народа и воли к победе. Верю, что крупнейшие наши победы во имя Украины еще впереди. И сине-желтый флаг будет поднят над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем! Миллионы людей – создатели своей страны, ее герои-защитники сегодня поднимают государственный фла в городах и селах, разворачивают его в военных частях и на передовой", – заявил Порошенко.

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Президент пожелали украинцам мирного синего неба и щедрых плодов с украинской земли – желто-золотых от пшеничных колосьев и от подсолнечного цвета.

Как вчера заявлял президента во время своей поездки в Луганскую область, захваченные Россией украинские земли вернутся под контроль Украины – Донбасс и Крым будут освобождены.
президент, Крым, Донбасс, Порошенко, флаг

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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