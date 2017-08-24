Порошенко встретил Мэттиса: начались переговоры

Сегодня, 12:37

Порошенко напомнил, что визит главы Пентагона в Украину первый за десять лет


Министр обороны США прибыл в Администрацию президента Украины для переговоров с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

"Искренне рад приветствовать Джеймса Мэттиса! Визит в Украину министра обороны США – первый за десять лет – это мощный и символический сигнал", – говорится в сообщении.

Как говорилось в последние дни, одним из главным и самых ожидаемых вопросов визита Мэттиса в Украину станет тема предоставления летального оружия американцами Киеву.

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"В ходе этих переговоров секретарь убедит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", – заявили в Пентагоне.

Как сегодня заявили в Госдепе США, решение по поставкам летального оружия Киеву еще не принято, однако и не исключается.
США, переговоры, министр, Порошенко, Мэттис

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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