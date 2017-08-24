Порошенко встретился с министрами обороны Черногории и стран Балтии

Сегодня, 01:22

Он обсудил с руководителями оборонных ведомств ситуацию на Донбассе и состояние имплементации блока безопасности Минских договоренностей

 

Порошенко встретился с министрами обороны Черногории и стран Балтии , фото president.gov.ua
Порошенко встретился с министрами обороны Черногории и стран Балтии , фото president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, министром обороны Латвии Раймондсом Бергманисом, министром обороны Эстонии Юри Луйком и министром обороны Черногории Предрагом Бошковичем.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко выразил благодарность руководителям оборонных ведомств за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Участие парадных расчетов и знаменных групп ваших стран плечо к плечу с украинскими подразделениями в военном параде по случаю Дня Независимости – это важная демонстрация нашего единства и солидарности перед лицом общих вызовов", – подчеркнул президент Украины.

Он обсудил с руководителями оборонных ведомств ситуацию на Донбассе и состояние имплементации безопасности блока Минских договоренностей.

Также глава государства поблагодарил за твердую позицию Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории в непризнании аннексии Россией Автономной республики Крым и города Севастополь.

Кроме того, Порошенко отметил финансовую, техническую и гуманитарную помощь, которая предоставляется правительствами этих стран как на двусторонней основе, так и в рамках соответствующих трастовых фондов НАТО.

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Отдельно были отмечены программы лечения и реабилитации раненых в АТО украинских воинов.

Также глава государства поздравил Черногорию с недавним получением полноправного членства в НАТО. "Мы считаем украинцев героями, которые защищают европейские ценности. Поэтому будем всесторонне помогать и поддерживать Украину в этой борьбе", – заявил во время встречи министр обороны Эстонии.

Собеседники также обсудили широкий круг вопросов развития отношений в военно-технической сфере и укрепления оборонного потенциала Украины в условиях противодействия российских агрессии.

Как рассказывал Кравчуквторжение российских войск на территорию Украины в 2014 году официально задокументировано Госдумой РФ, когда она разрешила президенту Владимиру Путину вводить войска в соседнее государство.
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"Сегодня"

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