Порошенко встретился с министром энергетики США: что обсуждали

После этой встречи глава государства отправится в Белый дом к Трампу

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Риком Перри. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Он опубликовал фото, как президент с украинской делегацией встретился с американцами.

"Президент начал день в Вашингтоне со встречи с министром энергетики США. Далее переговоры в Белом доме", – написал Цеголко.

Президент розпочав день у Вашингтоні з зустрічі з міністром енергетики США. Далі переговори в Білому Домі. pic.twitter.com/b6KfamYDs3 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 20 июня 2017 г.

Как сообщил сам Порошенко на своей странице в Facebook, с министром энергетики США они обсудили вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.

Также речь шла об укреплении европейской энергетической безопасности, в частности в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов.

"Спасибо американской стороне за значительную практическую помощь в укреплении энергетической безопасности Украины", – написал президент Украины.

Как ожидается, после этой встречи Петр Порошенко отправится в Белый дом, где его встретит вице-президент США Майк Пенс, после чего они отправятся в Овальный кабинет к главе американского государства Дональду Трампу.