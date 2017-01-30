Порошенко встретился с украинскими студентами в Берлине

Сегодня, 20:20

По его словам, Украина остается приоритетом в международной политике Германии

Порошенко встретился с украинскими студентами в Берлине, фото president.gov.ua
Порошенко встретился с украинскими студентами в Берлине, фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко на встрече в Берлине с украинскими стипендиатами, которые проходят практику в немецких компаниях в рамках стипендиальной программы немецкой экономики, указал на приоритетность Украины в международной политике Германии.

"Президент подчеркнул, что во время всех его сегодняшних встреч и переговоров прослеживалось: Украина остается приоритетом в международной политике Германии. По его мнению, об этом также свидетельствует тот факт, что новый министр иностранных дел ФРГ свою первую встречу провел с руководством нашего государства", – сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Порошенко вновь отметил, что Украина и Германия являются стратегическими партнерами, и выразил уверенность, что при ее поддержке и поддержке международного сообщества удастся остановить российскую агрессию.
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"Сегодня"

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