Порошенко заручился поддержкой нового лидера страны ЕС

Сегодня, 16:30

Украинский гарант пообщался по телефону с президентом Болгарии

Петр Порошенко и Румен Радев. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Румен Радев. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Республики Болгария Руменом Радевым и поздравил его с вступлением на высший государственный пост.

Украинский лидер проинформировал своего коллегу об эскалации ситуации на Донбассе, вызванной постоянными обстрелами Авдеевки со стороны российских боевиков. Румен Радев выразил поддержку Украине и согласился с важностью немедленного прекращения огня для восстановления инфраструктуры в Авдеевке.

Петр Порошенко отметил последовательную поддержку, которую Болгария предоставляет Украине в вопросе защиты территориальной целостности и противодействия российской агрессии. Он выразил надежду, что новый президент Болгарии продолжит эту политику, в частности в контексте сохранения санкций ЕС в отношении России до полного восстановления суверенитета Украины в ее международно признанных границах.

Была достигнута договоренность о дальнейшей координации действий двух стран с целью активизации процесса европейской интеграции Украины и усиления сотрудничества с НАТО.

Президенты обсудили отдельные актуальные вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и укрепления сотрудничества в области энергетической безопасности. Были рассмотрены возможности проведения следующего заседания Совместной украино-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны также коснулись вопроса дальнейшей реализации проекта реконструкции автодороги Одесса – Болград – Рени до Болгарии.

Глава государства пригласил Румена Радева осуществить официальный визит в Украину в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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