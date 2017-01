Порошенко заявил, что договорился о встрече с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью Bloomberg, что договорился о встрече во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в Twitter Администрации президента.

Он отметил, что был одним из первых мировых лидеров, с кем Трамп поговорил после победы на президентских выборах.

"Я был одним из первых мировых лидеров, с которым Дональд Трамп поговорил по телефону после выборов. Мы договорились встретиться", – заявил Порошенко.

Однако глава государства не уточнил, когда именно и где состоится их встреча.

I was among the first world leaders, whom @realDonaldTrump called after elections. We agreed to meet – @Poroshenko to @bloomberg