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Порошенко заявил, что договорился о встрече с Трампом http://www.segodnya.ua/img/article/7890/46_main.1484657133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/46_tn.1484657133.jpg Политика Президент отметил, что был одним из первых мировых лидеров, с кем Трамп поговорил после  победы на президентских выборах

Порошенко заявил, что договорился о встрече с Трампом

Сегодня, 14:45

Президент отметил, что был одним из первых мировых лидеров, с кем Трамп поговорил после  победы на президентских выборах

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью Bloomberg, что договорился о встрече во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в Twitter Администрации президента.

Он отметил, что был одним из первых мировых лидеров, с кем Трамп поговорил после победы на президентских выборах.

"Я был одним из первых мировых лидеров, с которым Дональд Трамп поговорил по телефону после выборов. Мы договорились встретиться", – заявил Порошенко.

Однако глава государства не уточнил, когда именно и где состоится их встреча.

Накануне Нового года заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявлял, что встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года, так как именно на этот месяц готовится визит украинского лидера.
президент, Порошенко, встреча, трамп

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Источник:

"Сегодня"

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