Порошенко заявил, что договорился о встрече с Трампом
Президент отметил, что был одним из первых мировых лидеров, с кем Трамп поговорил после победы на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью Bloomberg, что договорился о встрече во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в Twitter Администрации президента.
Он отметил, что был одним из первых мировых лидеров, с кем Трамп поговорил после победы на президентских выборах.
"Я был одним из первых мировых лидеров, с которым Дональд Трамп поговорил по телефону после выборов. Мы договорились встретиться", – заявил Порошенко.
Однако глава государства не уточнил, когда именно и где состоится их встреча.
I was among the first world leaders, whom @realDonaldTrump called after elections. We agreed to meet – @Poroshenko to @bloomberg— The Bankova (@TheBankova) 17 января 2017 г.
Накануне Нового года заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявлял, что встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года, так как именно на этот месяц готовится визит украинского лидера.
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