Порошенко заявил, что Крым будет возвращен Украине

Президент напомнил, что это украинская территория, а ее аннексия Россией – это нарушение международного законодательства

Президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что временно оккупированный Крым вернется Украине. Об этом он заявил в интервью Reuters, передает "Новое время".

Он напомнил европейцам, что Крым – это украинская территория, а ее аннексия Россией – это нарушение международного законодательства.

"У меня нет сомнений. Нет никаких сомнений, ведь это украинская территория, там живут украинские люди и это грубое нарушение международного законодательства. Некоторые думают, что мы не хотим использовать военную силу, что мы используем только дипломатический путь, Минские соглашения", – сказал Порошенко.

По словам Порошенко, Украина также использует механизм международных судов и международной юстиции.

Напомним, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

Кроме того, президент напомнил, что во время своего телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос Крыма, причем поднял данную тему именно американский лидер.