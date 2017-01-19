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Порошенко заявил, что Крым будет возвращен Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7897/6_main.1484817602.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/6_tn.1484817602.jpg Политика Президент напомнил, что это украинская территория, а ее аннексия Россией – это нарушение международного законодательства

Порошенко заявил, что Крым будет возвращен Украине

Сегодня, 11:20

Президент напомнил, что это украинская территория, а ее аннексия Россией – это нарушение международного законодательства

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что временно оккупированный Крым вернется Украине. Об этом он заявил в интервью Reuters, передает "Новое время".

Он напомнил европейцам, что Крым – это украинская территория, а ее аннексия Россией – это нарушение международного законодательства.

"У меня нет сомнений. Нет никаких сомнений, ведь это украинская территория, там живут украинские люди и это грубое нарушение международного законодательства. Некоторые думают, что мы не хотим использовать военную силу, что мы используем только дипломатический путь, Минские соглашения", – сказал Порошенко.

По словам Порошенко, Украина также использует механизм международных судов и международной юстиции.

Напомним, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

Кроме того, президент напомнил, что во время своего телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос Крыма, причем поднял данную тему именно американский лидер.
президент, Крым, Порошенко, территория

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