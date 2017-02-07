После резонансного заявления по Донбассу посла Германии вызвали "на ковер" в МИД Украины

Сегодня, 16:21

В украинском дипломатическом ведомстве отреагировали на заявление Райхеля о том, что выборы на Донбассе могут пройти в присутствии российских войск

Эрнст Райхель. Фото: РБК-Украина
Эрнст Райхель. Фото: РБК-Украина

Посла Германии в Украине Эрнста Райхеля вызвали в Министерство иностранных дел Украины для предоставления объяснений относительно его заявлений о возможности проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Посол Германии приглашен в МИД Украины для получения объяснений относительно его высказываний, опубликованных в интервью изданию РБК-Украина", – сказали в пресс-службе.

Ранее Посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что можно провести выборы на оккупированных территориях Донбасса и в присутствии российских войск.

Посол привел в пример выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, в присутствии советский военных, и считает, что можно было бы пойти по тому сценарию и на Донбассе.

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить – проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене", – сказал Райхель.

Он отметил, что в любом случае выборы должны пройти согласно европейским стандартам с обеспечением безопасности их проведения.
Германия, Украина, Донбасс, посол, Райхель

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Источник:

Интерфакс-Украина

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