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После встречи с главарями "Л/ДНР" Савченко допросили в СБУ http://www.segodnya.ua/img/article/7830/41_main.1482739173.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/41_tn.1482739173.jpg Политика Глава ведомства против того, чтобы народные депутаты встречались с боевиками, однако не может этого запретить

После встречи с главарями "Л/ДНР" Савченко допросили в СБУ

Сегодня, 10:00

Глава ведомства против того, чтобы народные депутаты встречались с боевиками, однако не может этого запретить

Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»
Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что после того, как народный депутат Надежда Савченко встретилась с главарями боевиков т. н. "ДНР" и "ЛНР" в Минске, ее пригласили в СБУ для дачи показаний. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что является противником встреч народных депутатов в бовиками.

"Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи – то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается", – сказал Грицак.

Он добавил, что после этого говорил с нардепом Надеждой Савченко, и она рассказала ему обо всех обстоятельствах этой встречи.

Также глава СБУ напомнил, что после встречи Савченко с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР" ее пригласили в ведомство и она дала показания в уголовном производстве, которое ведется по факту деятельности указанных террористических организаций.

Как сообщалось 11 декабря, Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.
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