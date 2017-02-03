Посмотрите в его глаза: Ельченко в СБ ООН показал фото убитого украинского солдата

Смерть каждого солдата еще один шрам на душе Украины, отметил Ельченко на заседании Совбеза ООН по Донбассу

Во время заседания Совбеза ООН представитель от Украины Владимир Ельченко показал фото убитого военного ВСУ, передает телеканал "112 Украина".

"Смерть каждого солдата еще один шрам на душе Украины. Это 26-летний офицер убит возле Авдеевки. Посмотрите в его глаза!", – сказал Ельченко.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

Отметим, за вечер в результате массированного обстрела боевиками Авдеевки стало известно о гибели двух людей, мирного жителя и водителя ГосЧС. Кроме того, ранения получил подполковник службы гражданской защиты ГосЧС Дмитрий Третейкин и иностранный журналист.