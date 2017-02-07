Посол Германии объяснил свое скандальное заявление по выборам на Донбассе

Сегодня, 21:51

Сегодня посол ФРГ отказался общаться с журналистами

Посол Германии объяснил свое скандальное заявление по выборам на Донбассе
Посол Германии объяснил свое скандальное заявление по выборам на Донбассе

Посол Федеративной республики Германия Эрнст Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии там российской армии.

Об этом Райхель сказал народному депутату Сергею Лещенко в присутствии журналистов.

Сегодня посол ФРГ отказался общаться с журналистами по поводу его заявлений о возможности проведения выборов на Донбассе в присутствии российских войск.

В то же время Райхель встречал гостей, которые прибывали на мероприятие в посольство ФРГ, посвященное 25-й годовщине дипломатических отношений между Германией и Украиной и 25-й годовщине со времени открытия посольства Германии в Киеве.

В частности, во время общения с Лещенко посол согласился со словами депутата, что его интервью одному из изданий было контроверсионным. Депутат сказал дипломату: "Сегодня вы дали очень контроверсионное интервью". В свою очередь Райхель ответил: "Я знаю".

Лещенко добавил, что вместе с другими политиками было принято решение, что лучше поддерживать диалог, чем бойкотировать отношения с посольством. Также нардеп передал послу заявление межфракционной группы "Европейские оптимисты" от 31 декабря 2016 года о "болезненных компромиссах", которое касалась статьи бизнесмена Виктора Пинчука в американском издании The Wall Street Journal.

Райхель согласился, что лучше поддерживать хорошие отношения.

Лещенко также сказал, что в конце 1980-х годов немецкие партии по-настоящему могли участвовать в избирательных кампаниях, но при текущей ситуацией на Донбассе украинские партии не могут участвовать в выборах, а украинские СМИ не могут освещать такие выборы.

"Да... Я согласен с вами, что именно такова ситуация сегодня. О чем я говорю, касается того, как создать условия...", – заявил Райхель, имея в виду необходимые условия для проведения выборов на Донбассе.

Как сообщалось, в интервью изданию РБК-Украина Райхель подтвердил наличие немецко-французского варианта "дорожной карты" реализации Минских соглашений. Он не стал вдаваться в его конкретику, но даже общие тезисы дают основания считать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине. В частности дипломат предположил, что выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться в присутствии там российской армии. Все, по его словам, будет зависеть от условий, в которых эти выборы будут проводиться.

Райхель и ранее неоднократно заявлял, что выборы на Донбассе при определенных условиях могут быть проведены до установления контроля Украины над оккупированными территориями. В частности об этом он говорил во время визита в Харьков 14 декабря 2016 года и в интервью Радио Свобода 21 декабря 2016 года.

6 февраля дипломат, не утверждая, что ситуация идентична, напомнил о последних парламентских выборах при коммунистическом режиме в Германской Демократической Республике, которые проходили в присутствии Западной группы Вооруженных сил Советского Союза.
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Источник:

УНИАН

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