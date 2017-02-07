Посол Германии в Украине назвал ключевое условие для выполнения Минских соглашений
Райхель отметил, что немецко-французская версия "дорожной карты" минских соглашений лежит примерно посредине между российской и украинской
Многие фазы реализации минских соглашений требуют синхронности выполнения. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.
"Есть много фаз выполнения этих (Минских, – Ред.) соглашений, которые требуют от сторон синхронности. Но представления о том, что сначала одна сторона должна выполнить практически все, и только после этого другая сторона начнет отвечать взаимностью – эти представления нереалистичны", – заявил посол.
Он также отметил, что немецко-французская версия "дорожной карты" минских соглашений лежит примерно посредине между российской и украинской. "Для нас очень важно, чтобы конечной целью всего Минского процесса стало полное восстановление Украиной своего суверенитета. Это и есть конечным пунктом всех наших дипломатических усилий. Другого пути достичь восстановления, помимо дипломатии, нет. Военный путь решения проблемы Донбасса невозможен", – подчеркнул Эрнст Райхель.
Ранее Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что оснований для отмены санкций против России пока нет.
"Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась", – сказал Хан.
По словам Хана, будущее санкций против России связано с выполнением Минских договоренностей, чего пока нет.
"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций", – подчеркнул Хан.
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