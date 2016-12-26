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Консул Израиля в Западном регионе Украины: Весь этот театр абсурда при голосовании возник из-за инициативы США http://www.segodnya.ua/img/article/7831/33_main.1482750288.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/33_tn.1482750288.jpg Политика Киев и Иерусалим будут прилагать максимум усилий, чтобы наладить отношения в кратчайшие сроки, уверен Вишняков

Консул Израиля в Западном регионе Украины: Весь этот театр абсурда при голосовании возник из-за инициативы США

Сегодня, 13:03

Киев и Иерусалим будут прилагать максимум усилий, чтобы наладить отношения в кратчайшие сроки, уверен Вишняков

Олег Вишняков. Фото: vaadua.org
Олег Вишняков. Фото: vaadua.org

Голосование Украины в Совбезе ООН за "антиизраильскую" резолюцию очень огорчило почетного консула Израиля в Западном регионе Украины Олега Вишнякова.

"В последние два года я тесно занимаюсь налаживанием отношений между Украиной и Израилем. Это было участие в делегациях, инициирование проектов, продвижение культурных и экономических связей. Поэтому, откровенно говоря, голосование в ООН меня очень огорчило. Но я надеюсь и уверен, что 25-летние отношения между нашими странами не будут перечеркнуты одним голосованием. Я думаю, что я, посольство Израиля, группа дружбы парламента Украины и Израиль приложат все усилия, чтобы как-то эту ситуацию нивелировать. Более того, я уверен, что это была безвыходная ситуация. Никто целенаправленно не ищет, как испортить отношения. Я думаю, что мы все будем прикладывать максимальные усилия, чтобы эти отношения наладились в максимально быстрый срок. Я надеюсь, что эта ситуация ненадолго и наши дружественные страны пойдут друг другу навстречу", – сказал он.

По словам консула, обе страны будут вместе работать, чтобы голосование в ООН никак не сказалось ни на каких соглашениях – ни на тех, которые уже приняты, ни на перспективных, в том числе на Соглашении о Зоне свободной торговли, "которое очень важно".

"Мы находимся в серьезном глобальном пространстве. Я думаю, что весь этот театр абсурда при голосовании возник из-за инициативы Соединенных Штатов Америки, когда они не наложили вето на эту "антиизраильскую" инициативу. Я думаю, что это связано с тем, что были достаточно негативные отношения между администрацией президента Обамы и администрацией Нетаньяху. Я думаю, когда придет новая администрация Трампа – он уже делал соответствующее заявление – глобальная картина изменится. И у Украины с Израилем отношения наладятся", – добавил Вишняков.

Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности, в том числе и Украины, а США, несмотря на просьбы со стороны Израиля, на этот раз отошли от традиционной линии, и не стали накладывать вето.

В свою очередь премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на 27—28 декабря, из-за поддержки Украиной резолюции ООН.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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