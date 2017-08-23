Посол рассказал, как Украина может вернуть Крым

Сегодня, 17:06

Россия превращает АРК в большую военную базу, где уже дислоцированы ракетные комплексы с радиусом действия 2500 км

Аннексия Крыма - первый случай захвата территории после Второй мировой. Фото: А.Левченко
Аннексия Крыма - первый случай захвата территории после Второй мировой. Фото: А.Левченко

Международные санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма, – первый шаг к мирной реинтеграции полуострова. Об этом в авторском блоге для "Сегодня" под названием "Остров Крым: нет, полуостров" пишет посол Украины в Хорватии, и Боснии и Герцеговине (2010-2017 гг.) Александр Левченко.

По его словам, первый случай аннексии после Второй мировой вносит беспорядок в структуру международной безопасности. Поэтому намного легче, дешевле и логичнее внести изменения в актуальную кремлевскую политику, нежели в правовую систему действующих международных отношений.

"Международные санкции за оккупацию и аннексию полуострова совсем не наказание крымчанам, а сигнал московским чиновникам о недопустимости агрессии против Украины. Санкции – это первый шаг к мирной реинтеграции полуострова, а состоится она следующим образом. Как без единого выстрела российская армия вторглась в Крым, так из оккупированной части спокойно должна и выйти. Превращение полуострова в большую военную базу, где уже дислоцированы на кораблях ракетные комплексы с радиусом действия 2500 км (это практически вся Европа и Ближний Восток), а также некоторые ядерные вооружения, автоматически превращают Крым в потенциальную мишень для нанесения ответных ударов. Бежать и прятаться крымчанам негде", – считает Александр Левченко.

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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