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Посол Украины в США Чалый "позитивно пообщался" с Трампом http://www.segodnya.ua/img/article/7904/7_main.1484961136.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/7_tn.1484961136.jpg Политика Дипломат констатировал, что Посольство Украины в США уже длительное время работает с переходной командой Дональда Трампа

Посол Украины в США Чалый "позитивно пообщался" с Трампом

Сегодня, 07:03

Дипломат констатировал, что Посольство Украины в США уже длительное время работает с переходной командой Дональда Трампа

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый после торжественных мероприятий инаугурации Дональда Трампа сообщил, что воспользовался возможностью поговорить с новым президентом об отношениях с Украиной, и разговор состоялся в позитивном ключе. Об этом дипломат рассказал украинским журналистам в пятницу, передает Укринформ.

"Я воспользовался возможностью коротко поговорить с избранным президентом для того, чтобы вопрос Украины не осталось вне его внимания", – отметил Чалый.

Он уточнил, что разговор состоялся два дня назад, во время прединаугурации. "Я не могу рассказать о сути этого разговора, но могу сказать, что до этого состоялось очень позитивное общение Президента Украины и новоизбранного Президента Трампа. Мой разговор в развитие этого диалога", – прокомментировал дипломат.

Он также отметил, что ключевая задача для Украины сейчас – это обеспечение прямого контакта на высшем уровне. "Не просто это сейчас сделать, но я считаю нашей задачей иметь такой диалог", – сказал посол.

В этой связи он сообщил, что Посольство уже передало подготовленный Украиной перечень вопросов, "по которым мы хотели бы развивать сотрудничество в сферах наших общих интересов, в том числе из того, что мы можем предложить Соединенным Штатам".

Кроме того, Чалый отметил, что на инаугурационных мероприятиях в пятницу он имел возможность говорить со многими ключевыми фигурами из новой администрации Белого дома.

"Новая команда, которая приходит, является динамичной, энергичной, она стремится к новым достижениям. Поэтому мы должны предложить видение, а не только говорить о контактах", – подчеркнул он.

Дипломат констатировал, что Посольство Украины в США уже длительное время работает с переходной командой Дональда Трампа. Кроме того, Украина сохраняет двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса США. По его словам, важно сохранить поддержку Соединенных Штатов, их понимание важности Украины для европейской безопасности и национальных интересов Америки в будущем.

"Сегодня президент Дональд Трамп говорил об интересах Америки в первую очередь. Я могу сказать как посол Украины, для нас – интересы Украины в первую очередь. Но в том, как найти сочетание, чтобы мы продолжали такое продуктивное сотрудничество, что было у нас раньше, я уверен , у нас будут новые возможности", – подытожил Валерий Чалый.
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