Постпред Украины в ООН рассказал о позиции США по Украине и РФ
Дипломат также рассказал о перспективах встречи президента Украины с американским лидером
Соединенные Штаты полностью поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Кремля по отношению к Киеву. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко после встречи с американским представителем в Организации Никки Хейли, передает РИА Новости.
По его словам, американский дипломат заявила о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.
"Она подтвердила базовые моменты политики США в отношении Украины: они полностью поддерживают территориальную целостность страны и они полностью против того, как Россия поступает с восточной частью Украины", — сказал Ельченко.
Говоря о возможном визите президента Украины Петра Порошенко в США и встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом, он сказал: "Я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне работают над этим, но я не могу ничего подтвердить".
Однако, по его словам, есть вероятность, что глава государства приедет на дебаты Совета Безопасности ООН 21 февраля по конфликтам в Европе.
"Но это пока не решено", — отметил Ельченко.
Ранее Петр Порошенко, отвечая на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции, заявил, что больше всех желает этого, однако условия должны быть соблюдены.
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