Постпред Украины в ООН рассказал о позиции США по Украине и РФ

Дипломат также рассказал о перспективах встречи президента Украины с американским лидером

Соединенные Штаты полностью поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Кремля по отношению к Киеву. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко после встречи с американским представителем в Организации Никки Хейли, передает РИА Новости.

По его словам, американский дипломат заявила о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

"Она подтвердила базовые моменты политики США в отношении Украины: они полностью поддерживают территориальную целостность страны и они полностью против того, как Россия поступает с восточной частью Украины", — сказал Ельченко.

Говоря о возможном визите президента Украины Петра Порошенко в США и встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом, он сказал: "Я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне работают над этим, но я не могу ничего подтвердить".

Однако, по его словам, есть вероятность, что глава государства приедет на дебаты Совета Безопасности ООН 21 февраля по конфликтам в Европе.

"Но это пока не решено", — отметил Ельченко.

Ранее Петр Порошенко, отвечая на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции, заявил, что больше всех желает этого, однако условия должны быть соблюдены.