Постпред Украины в ООН: РФ отказалась закончить кровопролитие в Авдеевке

Дипломат отметил, что Россия выступает против любых решений в ООН и не поддерживает урегулирование ситуации на Донбассе

Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) по прекращению огня на Донбассе отказалась отвечать на призывы повлиять на боевиков для стабилизации ситуации в Авдеевке, а также считают, что нет необходимости собирать Трехстороннюю контактную группу. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Во-первых, мы отправили 45 запросов российскому представительству в СЦКК с той целью, чтобы российские представители этого органа создали определенное влияние на боевиков на местах, по крайней мере, чтобы остановить обстрелы по гражданским объектам. Мы не получили никакого ответа", – сказал Ельченко после закрытых консультаций в СБ ООН.

Кроме того, на инициативу украинской стороны созвать Контактную группу, представитель РФ ответил, что "в этой встрече нет необходимости".

В-третьих, перед тем, как в СБ ООН прошли консультации по вопросу Авдеевки, Постоянный совет ОБСЕ во вторник провел внеочередную встречу.

"Очевидно, там не было достигнуто решение, поскольку нужен консенсус в ОБСЕ, и Россия выступает против любых решений", – отметил Ельченко.

Постпред Украины в ООН подчеркнул, что во время закрытых консультаций он рассказал членам Совета о преступлениях российских военных на Донбассе, а также о гуманитарной катастрофе в Авдеевке.

Напомним, 31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины, в частности в Авдеевке. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.