Правительство в пятницу отчитается в Верховной Раде за год своей работы

В пятницу будет год, как правительство работает, напомнил министр социальной политики

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что правительство отчитается в Верховной Раде за год своей работы в эту пятницу, передает "112 Украина".

"Конечно, год правительство работает, оно будет отчитываться о своей работе. И отчет является частью публичности в работе Кабинета министров Украины... В пятницу будет год, как правительство работает", – сказал министр, подтвердив, что ответ Кабмина можно будет услышать уже в пятницу.

Отметим, Верховная Рада проголосовала за назначение правительства во главе с Владимиром Гройсманом 14 апреля 2016 года. Гройсман является самым молодым премьером в истории независимой Украины.