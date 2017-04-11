Правительство в пятницу отчитается в Верховной Раде за год своей работы

Вчера, 21:54

В пятницу будет год, как правительство работает, напомнил министр социальной политики

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что правительство отчитается в Верховной Раде за год своей работы в эту пятницу, передает "112 Украина".

"Конечно, год правительство работает, оно будет отчитываться о своей работе. И отчет является частью публичности в работе Кабинета министров Украины... В пятницу будет год, как правительство работает", – сказал министр, подтвердив, что ответ Кабмина можно будет услышать уже в пятницу.

Отметим, Верховная Рада проголосовала за назначение правительства во главе с Владимиром Гройсманом 14 апреля 2016 года. Гройсман является самым молодым премьером в истории независимой Украины.
Верховная Рада, правительство, гройсман, Рева

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