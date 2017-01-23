Представитель Украины вошел в руководство ПАСЕ

По словам Логвинского, должность Вице-президента и члена Бюро ПАСЕ – самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины

Депутат ВРУ фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский избран одним из 17 вице-президентов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на сессии Ассамблеи в Страсбурге. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Должность Вице-президента и члена Бюро ПАСЕ – самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины", – написал он.

Как сообщалось, в Страсбурге сегодня началась зимняя пленарная сессия ПАСЕ, которая продлится до 27 января.

Напомним, Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в 2017 году Россия не намерена участвовать в пленарных заседаниях ПАСЕ, так как их не устраивает существующий ныне регламент, который не хотят менять.

По его словам, Россия продолжит сотрудничать со Страсбургом и вне заседаний, участвуя в других мероприятиях Ассамблеи.

Напомним, ранее российская делегация отказалась участвовать в работе ПАСЕ из-за введенных Западом санкций против РФ.