Пресс-конференция Путина: Россия не виновата в конфликте в Украине
Москва не была инициатором конфликта на Донбассе и аннексии Крыма, уверяет российский лидер
Президент России Владимир Путин утверждает, что РФ не виновата в конфликте на Донбассе и других трагедиях, которые произошли в Украине за последние три года.
"Мы не считаем себя виноватыми в том, что все это произошло. Не мы были инициаторами", – сказал он на пресс-конференции в пятницу.
По мнению хозяина Кремля, это произошло из-за "госпереворота" в Киеве, а аннексия Крыма стала следствием "нежелания самих крымчан мириться с этим".
Напомним, что Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года, введя свои войска на полуостров, захватив админздания и проведя там "референдум" под дулами автоматов. Вслед за этим начался вооруженный конфликт на Донбассе, в котором активное участие принимают кадровые российские военные и наемники.
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