Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Пресс-конференция Путина: Россия не виновата в конфликте в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7825/8_main.1482501574.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/8_tn.1482501574.jpg Политика Москва не была инициатором конфликта на Донбассе и аннексии Крыма, уверяет российский лидер

Пресс-конференция Путина: Россия не виновата в конфликте в Украине

Вчера, 15:58

Москва не была инициатором конфликта на Донбассе и аннексии Крыма, уверяет российский лидер

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин утверждает, что РФ не виновата в конфликте на Донбассе и других трагедиях, которые произошли в Украине за последние три года.

"Мы не считаем себя виноватыми в том, что все это произошло. Не мы были инициаторами", – сказал он на пресс-конференции в пятницу.

По мнению хозяина Кремля, это произошло из-за "госпереворота" в Киеве, а аннексия Крыма стала следствием "нежелания самих крымчан мириться с этим".

Напомним, что Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года, введя свои войска на полуостров, захватив админздания и проведя там "референдум" под дулами автоматов. Вслед за этим начался вооруженный конфликт на Донбассе, в котором активное участие принимают кадровые российские военные и наемники.
россия, Украина, война, Путин, Крым, Донбасс, аннексия

Вы сейчас просматриваете новость "Пресс-конференция Путина: Россия не виновата в конфликте в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Путин. Фото: AFP

Путин ответил на слова Трампа об укреплении ядерного потенциала США

Вчера, 12:12

По его словам, об этом Трамп говорил еще в ходе своей избирательной кампании

Крым

Российские власти хотят увеличить доход Крымчан. Фото: Twitter

Денег нет, но вы держитесь: Путин рассказал о зарплатах крымчан

Вчера, 12:20

Российский лидер пообещал, что через некоторое время жители Крыма заживут как россияне

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин: Рано или поздно мы помиримся с Украиной

Вчера, 12:28

Президент РФ считает, что Керченский мост будет полезен для российско-украинских отношений

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин ответил на заявление, что у США самая сильная армия в мире: с этим никто не спорит

Вчера, 12:37

Президент РФ удивлен, почему в США решили об этом напомнить

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин назвал условия для освобождения всех пленных

Вчера, 12:59

РФ настаивает, чтобы Украина отпустила даже тех, кто совершил тяжкие преступления

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин категорически отказался отпустить Сенцова и Сущенко

Вчера, 13:08

Хозяин Кремля утверждает, что политзаключенные якобы готовились совершить теракты

Мир

Нормандская четверка. Фото: AFP

Путин о "нормандском формате": Он вялый, но работа должна быть продолжена

Вчера, 13:26

Российский лидер не хочет  утратить механизм по урегулированию ситуации на Донбассе в виде переговоров "нормандской четверки"

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин про "безвиз" для Украины: Я полностью это поддерживаю

Вчера, 13:40

Украина двигается в правильном направлении, добиваясь отмены виз для поездок в Европу, считает российский лидер

Политика

Работу украинцев в Европе нужно легализовать. Фото: vu.ua

Путин выступает за легализацию работы украинцев в Европе

Вчера, 14:06

Российский лидер считает, что украинцам нужно дать право на работу в европейских странах 

Мир

Владимир Путин. Фото AFP

Путин - о допинговых скандалах: "Спорт надо очистить от политики"

Вчера, 14:13

Российский президент сетует на то, что Всемирное антидопинговое агентство работает в закрытом режиме

Мир

Путин. Фото: AFP

Путин ответил на слова Обамы о том, что Рейган перевернулся бы в гробу, если бы узнал о Трампе

Вчера, 14:41

Президент РФ заявил, что он вместе с россиянами верил в победу Дональда Трампа

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Пресс-конференция Путина: главные тезисы об Украине

Вчера, 15:34

Российский лидер говорил об отношениях с Киевом, пленных, "нормандских переговорах" и другом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.