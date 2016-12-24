Пресс-конференция Путина: Россия не виновата в конфликте в Украине

Москва не была инициатором конфликта на Донбассе и аннексии Крыма, уверяет российский лидер

Президент России Владимир Путин утверждает, что РФ не виновата в конфликте на Донбассе и других трагедиях, которые произошли в Украине за последние три года.

"Мы не считаем себя виноватыми в том, что все это произошло. Не мы были инициаторами", – сказал он на пресс-конференции в пятницу.

По мнению хозяина Кремля, это произошло из-за "госпереворота" в Киеве, а аннексия Крыма стала следствием "нежелания самих крымчан мириться с этим".

Напомним, что Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года, введя свои войска на полуостров, захватив админздания и проведя там "референдум" под дулами автоматов. Вслед за этим начался вооруженный конфликт на Донбассе, в котором активное участие принимают кадровые российские военные и наемники.