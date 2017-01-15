Президент Болгарии порекомендовал своему преемнику не признавать Крым российским
13 ноября 2016 года на выборах президента Болгарии победил пророссийский кандидат Румен Радев
Президент Болгарии Росен Плевнелиев порекомендовал своему преемнику Румену Радеву не признавать Крым российским. Об этом сообщает "Польское радио", передает телеканал "112 Украина".
"Тезис, что согласно закону Крым является украинским, однако в действительности является российским, потому что Россия поставила там свой флаг (...) не разделяет ни один из европейских лидеров. Не разделяю его также и я. Президент Радев после вступления в должность должен очень внимательно изучить этот вопрос. Я помогу ему своими аргументами. Если мы хотим, чтобы в Европе был мир, должны существовать правила, и все мы должны их уважать", – сказал Плевнелиев.
Напомним, что 13 ноября 2016 года на выборах президента Болгарии победил пророссийский кандидат Румен Радев.
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