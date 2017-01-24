Президент Финляндии осудил Россию за аннексию Крыма

Президент Финляндии Саули Ниинисте осудил аннексию Крыма Россией и заявил о поддержке курса Украины на евроинтеграцию. Об этом НиниНиинисте сте заявил после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы обсуждали в первую очередь наши двусторонние отношения. Мы поддерживаем украинскую интеграцию и ее суверенитет. Мы осуждаем нелегальную аннексию Крыма. Минские соглашения необходимы – они должны быть выполнены так скоро, как только можно, чтобы мы могли нормализировать жизнь в Украине – и в принципе, во всей Европе. Обе стороны должны удовлетворить требования. Финляндия очень хочет помочь. ... Мы также слышали, что Украина проводит социальные, политические и экономически реформы. Мы очень поддерживаем ваше правительство на этом пути. Финляндия всегда поддерживала независимость и евроинтеграцию Украины – и мы продолжим это делать.", – заявил Ниинисте.

Он отметил, что также обсудил с Порошенко торговые отношения. "Мы выяснили, что сейчас подходящее время, чтобы наши торговые комиссии начали работать снова. Думаю, мы примемся за это как можно скорее", – сказал Ниинисте .

Также президенты обсудили глобальное развитие. "Я не уверен, что мы очень мудры в этом, потому что живем в мире, который постоянно меняется. Но я уверен, что мы оба будем стараться идти навстречу всем изменениям – тем изменениям, которые будут хороши, а не плохи", – резюмировал президент Финляндии.

Напомним, сегодня Петр Порошенко прибыл в Финляндию с официальным визитом. Кроме встречи с Ниинисте, Порошенко пообщается с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиле и спикером парламента этой страны Марией Лохелою. Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит Музей маршала Карла Густава Маннергейма.