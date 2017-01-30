Президент Германии выступил за продолжение санкций против РФ – Цеголко

Сегодня, 14:52

Украинский президент в Берлине провел переговоры со своим немецким коллегой

Порошенко и Ламмерт. Фото: Администрация президента
Порошенко и Ламмерт. Фото: Администрация президента

Президент Украины Петр Порошенко и президент Бундестага Норберт Ламмерт отметили важность продолжения санкций против Российской Федерации. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

"Порошенко и Ламмерт согласились с важностью продолжения санкций против РФ до выполнения ею Минских договоренностей", – написал он.
.


Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко прилетел в Германию с рабочим визитом, где намечены встречи с первыми лицами государства, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Первым, с кем встретился украинский лидер, стал президент германии Норберт Ламмерт.
Также планируется встреча с канцлером германии Ангелой Меркель, вице-президентом страны и министром иностранных дел Зигмаром Забриэлем.
Германия, Украина, Порошенко, санкции, минские соглашения, ламмерт

Вы сейчас просматриваете новость "Президент Германии выступил за продолжение санкций против РФ – Цеголко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: AFP

Новый глава МИДа Германии говорил о снятии санкций, представляя интересы промышленности - эксперт

Сегодня, 13:30

Украина должна создать прямой контакт с новой Администрацией Трампа, считает аналитик

Политика

Порошенко прилетел в Германию Фото: president.gov.ua

Порошенко прибыл в Германию: на повестке – встреча с Меркель

Сегодня, 13:26

Украинский лидер уже встретился с президентом ФРГ Норбертом Ламмертом, на очереди другие политики

Мир

Фото: AFP

Путин и Трамп обсуждали отмену санкций: эксперт объяснил итоги разговора президентов США и РФ

Сегодня, 11:57

Президент США может отменить санкции против России росчерком пера, но  Конгресс может применить более серьезные и длительные санкции

Мир

Полиция проводит расследование. Фото: AFP

В Баварии вечеринка завершилась смертью шести человек

Сегодня, 11:24

В полиции пока не могут точно сказать, что стало причиной инцидента

Мир

Дональд Трамп. Фото: Шон Спайсер / Twitter

Путин и Трамп не говорили об отмене санкций - Белый дом

Сегодня, 08:25

У нового президента США не отрицают, что такие переговоры возможны

Политика

Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе

Порошенко обсудит с Меркель ситуацию с безопасностью на Донбассе

Вчера, 23:02

Климкин также отметил, что среди прочего будет обсуждаться вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования