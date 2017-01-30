Президент Германии выступил за продолжение санкций против РФ – Цеголко

Украинский президент в Берлине провел переговоры со своим немецким коллегой

Президент Украины Петр Порошенко и президент Бундестага Норберт Ламмерт отметили важность продолжения санкций против Российской Федерации. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

"Порошенко и Ламмерт согласились с важностью продолжения санкций против РФ до выполнения ею Минских договоренностей", – написал он.

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Порошенко і Ламмерт погодилися з важливістю продовження санкцій проти РФ до виконання нею Мінських домовленостей — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 января 2017 г.



Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко прилетел в Германию с рабочим визитом, где намечены встречи с первыми лицами государства, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Первым, с кем встретился украинский лидер, стал президент германии Норберт Ламмерт.

Также планируется встреча с канцлером германии Ангелой Меркель, вице-президентом страны и министром иностранных дел Зигмаром Забриэлем.