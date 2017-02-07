Президент Швейцарии пообещала помочь с возвратом средств экс-чиновников в Украину

Сегодня, 20:06

Президент Украины провел телефонный разговор с президентом Швейцарской Конфедерации

Петр Порошенко, Дорис Лойтхард. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко, Дорис Лойтхард. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Главы государств отметили, что за 25 лет со времени установления дипломатических отношений между Украиной и Швейцарией заложен надежный фундамент двустороннего партнерства, и подчеркнули наличие общего интереса в дальнейшем углублять такое взаимовыгодное сотрудничество.

Президент Украины подробно проинформировал об обострении на Донбассе. Порошенко привлек внимание Лойтхард к сложной гуманитарной ситуации в связи с российскими обстрелами Авдеевки. Глава государства подчеркнул, что такое поведение должно получить надлежащую оценку со стороны международного сообщества.

Президент Швейцарии, в свою очередь, отметила, что Россия должна сделать все для прекращения огня на Донбассе.

Лойтхард также оценила прогресс в проведении реформ в Украине, что повышает доверие инвесторов к украинской экономике, и подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в вопросе судебной реформы.

Во время разговора также были согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками, и сейчас хранятся в швейцарских банках.
Швейцария, президент, Порошенко, сотрудничество, разговор, средства, в Украину, телефонный разговор, в украине, На Донбассе, Лойтхард
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Президент Швейцарии пообещала помочь с возвратом средств экс-чиновников в Украину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Законы

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал закон о перераспределении рентной платы за добычу нефти и газа в местные бюджеты

Сегодня, 17:25

Ожидается, что закон будет способствовать заинтересованности местного населения в развитии газодобывающей отрасли

Политика

Павел Климкин, фото politrussia.com

Климкин во время визита в США обсудит выполнение минских договоренностей

Сегодня, 03:17

Точные даты визита в США Климкин не сообщил

Политика

Павел Климкин, фото УНИАН

Климкин назвал "классным" телефонный разговор между Порошенко и Трампом

Сегодня, 02:15

Климкин уточнил характер разговора Порошенко и Трампа

Политика

Петр Порошенко, фото Пресс-служба президента

Порошенко уволил трех глав РГА в разных областях

Сегодня, 02:01

Указ об увольнении коснулся чиновников из Одесской, Черниговской и Сумской областей

Украина

Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Стала известна дата встречи премьеров стран ГУАМ

Вчера, 17:04

На февраль текущего года Азербайджан и Украина запланировали проведение заседания по военно-техническому сотрудничеству

Политика

Порошенко и Трамп. Фото: twitter.com/STsegolko

Марчук "расшифровал" высказывание Трампа по Украине в разговоре с Порошенко

Вчера, 16:18

Сам факт разговора президентов вселяет надежду, а также дает сигнал европейским лидерам, особенно членам "нормандской четверки", считает Марчук

Мир

Порошенко и Трамп. Фото: twitter.com/STsegolko

Как в Кремле отреагировали на возможную встречу Порошенко и Трампа

Вчера, 12:41

Для Москвы не принципиально, если Трамп сперва встретится с украинским президентом, а не с Путиным, уверяет Песков

Политика

Бурбак озвучил шесть приоритетов работы новой сессии Рады

Вчера, 12:25

Среди целей парламента – строительство стены на границе с РФ, формирование Верховного суда и продолжение реформы децентрализации 

Транспорт

Электронные билеты могут заработать весной. Фото: politeka.net

Порошенко дал добро на электронные билеты в транспорте

Вчера, 09:36

Президент подписал закон, позволяющий использовать е-билеты в Украине

Политика

Чем закончился телефонный разговор Порошенко с Трампом

Вчера, 01:02

 Америка готова принимать участие в восстановлении мира на Донбассе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования