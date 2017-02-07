Президент Швейцарии пообещала помочь с возвратом средств экс-чиновников в Украину

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Главы государств отметили, что за 25 лет со времени установления дипломатических отношений между Украиной и Швейцарией заложен надежный фундамент двустороннего партнерства, и подчеркнули наличие общего интереса в дальнейшем углублять такое взаимовыгодное сотрудничество.

Президент Украины подробно проинформировал об обострении на Донбассе. Порошенко привлек внимание Лойтхард к сложной гуманитарной ситуации в связи с российскими обстрелами Авдеевки. Глава государства подчеркнул, что такое поведение должно получить надлежащую оценку со стороны международного сообщества.

Президент Швейцарии, в свою очередь, отметила, что Россия должна сделать все для прекращения огня на Донбассе.

Лойтхард также оценила прогресс в проведении реформ в Украине, что повышает доверие инвесторов к украинской экономике, и подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в вопросе судебной реформы.

Во время разговора также были согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками, и сейчас хранятся в швейцарских банках.