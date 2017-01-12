Принять законы по земле, провести приватизацию и отстоять санкции против РФ: задачи для власти на год

Наступивший год ожидается внешне спокойным для властей Украины, но с их стороны должны быть решительные действия по дальнейшему выведению страны из кризиса, считают политологи. Своим видением того, каким будет политсезон-2017, поделились политологи Вадим Карасев, Тарас Березовец и Александр Палий.

ЧТО ЕСТЬ. Эксперты говорят, что на сегодня ситуация позитивная: экономика восстанавливается, в парламенте есть устойчивое большинство, приняты основные законы для дерегуляции бизнеса и вывода экономики из тени. "Кризис режима преодолен, нет противоречий между президентом и премьером, как это было год назад, — отметил Карасев. — Главных рисков три: это уже обозначившееся нежелание бизнеса повышать вдвое минзарплаты, снижение интереса в мире к проблемам Украины и важность для нас выполнять Минские соглашения при том, что парламент у нас скорее "антиминский". Березовец также указывает на то, что экономика начала развиваться и надо поддерживать темпы реформ, чтобы люди видели: появились изменения к лучшему. А Палий считает, что стабильности в Украине угрожает снижение поддержки со стороны Запада, причем как политическое в связи с выборами в США, так и экономическое, ибо могут ослабить санкции в отношении РФ, что ударит по Украине.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Самое важное, по мнению Карасева, как можно быстрее убедить бизнес и местные власти, которые теперь финансируют "своих" бюджетников, в том, что надо выполнить закон о повышении минзарплаты. Это даст рост поступлений в бюджет и сохранит стабильность гривни. "Это единственный серьезный конфликт предпринимателей с правительством, но стимулы — кнут и пряник. Кнут — налоговая полиция, насчитывающая 50 тыс. работников, и система штрафов за недопуск проверяющих, а пряник — например, своевременный возврат НДС, — считает Карасев. — Также для выполнения доходной части бюджета Раде необходимо как можно быстрее принять закон о рынке земли (снятие моратория. — Авт.)". По мнению Палия, также надо контролировать и местные власти, чтобы они не сокращали врачей и учителей и не переводили их на неполный рабочий день, дабы не повышать зарплату. А Березовец обращает внимание на активизацию внешней политики: "Необходима перезагрузка отношений с США и визит нашего президента в эту страну, так как для Трампа Украина сейчас менее приоритетна, чем была для Обамы. Также нужно подключить к Минским соглашениям США и Великобританию и ни в коем случае не допустить отмены санкций по отношению к РФ". Также, по мнению эксперта, в этом году необходимо дать старт "большой" приватизации. Палий, в свою очередь, считает, что Украина должна "дожать" ЕС с вопросом о предоставлении безвизового режима. Хотя при этом он опасается, что усилится отток на Запад наиболее трудоспособной и квалифицированной части населения, прежде всего молодежи.

ПРОГНОЗЫ. Эксперты считают, что даже если не будет каких-то подвижек ни в одном из направлений, первая половина года будет спокойной. Возможны небольшие политические волнения в конце апреля, когда истекает годичный иммунитет у правительства Гройсмана. "Но Гройсман устоит, так как в Раде сейчас нет серьезных оппозиционных сил, да и особых претензий к работе премьера тоже нет, — говорит Березовец. — Возможно заменят отдельных министров, которые недостаточно активны". А вот если власти не смогут решить как экономические, так и политические проблемы до осени, то ситуация в стране резко ухудшится. "Осенью возможны даже досрочные выборы парламента", — прогнозирует Карасев. А вот Березовец и Палий считают, что при любых раскладах ожидать выборов в этом году не приходится. "У оппозиции нет мощного потенциала для расшатывания ситуации", — аргументирует Палий.

Cтратегия Кабмина на четыре года

Кроме Рады амбициозные планы и у нашего правительства. Премьер Владимир Гройсман рассказал о пяти направлениях работы Кабмина до 2020 года. Первое — рост экономики, чему поспособствуют создание новых рабочих мест, повышение зарплат, упрощение сбора налогов и дерегуляция, привлечение инвестиций — прежде всего в агросектор, для чего нужно снять мораторий с продажи сельхозземель. Также хотят увеличить добычу газа и сократить его потребление за счет модернизации в коммунальной сфере, больше строить и ремонтировать дороги, развивать портовую инфраструктуру и авиаотрасль. Второе — внедрять электронное госуправление, что уменьшит коррупцию, усилит децентрализацию власти. Третье — реформа здравоохранения. Также премьер пообещал улучшить образование (переход на 12-летку и возрождение профтехучилищ) и повысить пенсии. Четвертое — до 2020 года должна начать работу справедливая судебная система. Наконец, продолжится укрепление обороноспособности. Эксперты одобряют планы, но говорят, что на выполнение может не хватить средств, так как власть пытается охватить все сферы жизни страны.