Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Принять законы по земле, провести приватизацию и отстоять санкции против РФ: задачи для власти на год http://www.segodnya.ua/img/article/7874/35_main.1484168264.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/35_tn.1484168264.jpg Политика Возможны небольшие политические волнения в конце апреля, когда истекает годичный иммунитет у правительства Гройсмана

Принять законы по земле, провести приватизацию и отстоять санкции против РФ: задачи для власти на год

Сегодня, 09:00

Возможны небольшие политические волнения в конце апреля, когда истекает годичный иммунитет у правительства Гройсмана

Принять законы по земле, провести приватизацию и отстоять санкции против РФ: задачи для власти на год
Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Наступивший год ожидается внешне спокойным для властей Украины, но с их стороны должны быть решительные действия по дальнейшему выведению страны из кризиса, считают политологи. Своим видением того, каким будет политсезон-2017, поделились политологи Вадим Карасев, Тарас Березовец и Александр Палий.

ЧТО ЕСТЬ. Эксперты говорят, что на сегодня ситуация позитивная: экономика восстанавливается, в парламенте есть устойчивое большинство, приняты основные законы для дерегуляции бизнеса и вывода экономики из тени. "Кризис режима преодолен, нет противоречий между президентом и премьером, как это было год назад, — отметил Карасев. — Главных рисков три: это уже обозначившееся нежелание бизнеса повышать вдвое минзарплаты, снижение интереса в мире к проблемам Украины и важность для нас выполнять Минские соглашения при том, что парламент у нас скорее "антиминский". Березовец также указывает на то, что экономика начала развиваться и надо поддерживать темпы реформ, чтобы люди видели: появились изменения к лучшему. А Палий считает, что стабильности в Украине угрожает снижение поддержки со стороны Запада, причем как политическое в связи с выборами в США, так и экономическое, ибо могут ослабить санкции в отношении РФ, что ударит по Украине.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Самое важное, по мнению Карасева, как можно быстрее убедить бизнес и местные власти, которые теперь финансируют "своих" бюджетников, в том, что надо выполнить закон о повышении минзарплаты. Это даст рост поступлений в бюджет и сохранит стабильность гривни. "Это единственный серьезный конфликт предпринимателей с правительством, но стимулы — кнут и пряник. Кнут — налоговая полиция, насчитывающая 50 тыс. работников, и система штрафов за недопуск проверяющих, а пряник — например, своевременный возврат НДС, — считает Карасев. — Также для выполнения доходной части бюджета Раде необходимо как можно быстрее принять закон о рынке земли (снятие моратория. — Авт.)". По мнению Палия, также надо контролировать и местные власти, чтобы они не сокращали врачей и учителей и не переводили их на неполный рабочий день, дабы не повышать зарплату. А Березовец обращает внимание на активизацию внешней политики: "Необходима перезагрузка отношений с США и визит нашего президента в эту страну, так как для Трампа Украина сейчас менее приоритетна, чем была для Обамы. Также нужно подключить к Минским соглашениям США и Великобританию и ни в коем случае не допустить отмены санкций по отношению к РФ". Также, по мнению эксперта, в этом году необходимо дать старт "большой" приватизации. Палий, в свою очередь, считает, что Украина должна "дожать" ЕС с вопросом о предоставлении безвизового режима. Хотя при этом он опасается, что усилится отток на Запад наиболее трудоспособной и квалифицированной части населения, прежде всего молодежи.

ПРОГНОЗЫ. Эксперты считают, что даже если не будет каких-то подвижек ни в одном из направлений, первая половина года будет спокойной. Возможны небольшие политические волнения в конце апреля, когда истекает годичный иммунитет у правительства Гройсмана. "Но Гройсман устоит, так как в Раде сейчас нет серьезных оппозиционных сил, да и особых претензий к работе премьера тоже нет, — говорит Березовец. — Возможно заменят отдельных министров, которые недостаточно активны". А вот если власти не смогут решить как экономические, так и политические проблемы до осени, то ситуация в стране резко ухудшится. "Осенью возможны даже досрочные выборы парламента", — прогнозирует Карасев. А вот Березовец и Палий считают, что при любых раскладах ожидать выборов в этом году не приходится. "У оппозиции нет мощного потенциала для расшатывания ситуации", — аргументирует Палий.

Cтратегия Кабмина на четыре года

Кроме Рады амбициозные планы и у нашего правительства. Премьер Владимир Гройсман рассказал о пяти направлениях работы Кабмина до 2020 года. Первое — рост экономики, чему поспособствуют создание новых рабочих мест, повышение зарплат, упрощение сбора налогов и дерегуляция, привлечение инвестиций — прежде всего в агросектор, для чего нужно снять мораторий с продажи сельхозземель. Также хотят увеличить добычу газа и сократить его потребление за счет модернизации в коммунальной сфере, больше строить и ремонтировать дороги, развивать портовую инфраструктуру и авиаотрасль. Второе — внедрять электронное госуправление, что уменьшит коррупцию, усилит децентрализацию власти. Третье — реформа здравоохранения. Также премьер пообещал улучшить образование (переход на 12-летку и возрождение профтехучилищ) и повысить пенсии. Четвертое — до 2020 года должна начать работу справедливая судебная система. Наконец, продолжится укрепление обороноспособности. Эксперты одобряют планы, но говорят, что на выполнение может не хватить средств, так как власть пытается охватить все сферы жизни страны.
кабмин, земля, рада, приватизация, Порошенко, санкции, реформы

Вы сейчас просматриваете новость "Принять законы по земле, провести приватизацию и отстоять санкции против РФ: задачи для власти на год". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

На действия России в Крыму нужно было ответить силой - Тиллерсон

Вчера, 17:56

Он также подтвердил, что считает экономические санкции "сильным инструментом"

Политика

Кабмин намерен до апреля решить вопрос о выдаче паспортов на оккупированных территориях Донбасса. Фото: zn.ua

Кабмин задумался о выдаче паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса

Вчера, 16:26

Вопрос возможности предоставления таким людям админуслуг должен быть отработан до апреля

Власть

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Люди должны почувствовать изменения: Гройсман объявил главную задачу Кабмина на 2017 год

Вчера, 12:42

Правительство намерено вникнуть в проблемы украинцев и помочь их решить, заявил премьер

Бизнес

Александр Данилюк. Фото: Facebook

Кабмин упростил таможенные правила для продажи товара мелкими партиями

Вчера, 12:25

Правительство разрешило подавать несколько дополнительных таможенных деклараций

Мир

Фото: AFP

Трамп и его команда: от кого в Белом доме ждать помощи Украине, а кого относят к симпатикам Путина

Вчера, 08:00

Пенс признал российский след в хаккерских атаках, Тиллерсон выступал за отмену санкций, Киссинджер настаивал, что Украина не должна присоединяться к Западу, а Коутсу запретили въезд в Россию

Политика

Христя Фриланд. Фото: Business.ua

Порошенко и Климкин поздравили Христю Фриланд с назначением на должность главы МИД Канады

Вчера, 01:34

Этническая украинка заменит Стефана Диона, который покидает политику, чтобы занять дипломатический пост

Законы

Кабмин в среду соберется на заседание. Фото: AFP

Стало известно, чем Кабмин займется на своем первом заседании в 2017 году

10 Января, 17:10

Правительство намерено работать над планом гражданской защиты на этот год, а также над соглашением с Норвегией

Мир

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

У Путина ответили на решение США расширить "список Магнитского"

10 Января, 13:02

Песков не смог сказать, последуют ли ответные действия со стороны Москвы на эти санкции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.