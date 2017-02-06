Приоритетом Рады станут вопросы Пенсионного фонда и налоговой реформы – эксперт

Сегодня, 07:50

На заседаниях будут искать возможности выполнить программу Международного валютного фонда для того, чтобы получить очередной транш

Шестая сессия будет длиться до 21 июля
Шестая сессия будет длиться до 21 июля. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Завтра, 7 февраля, после двухнедельного перерыва состоится первое пленарное заседание очередной сессии Верховной Рады. По календарному плану, который Рада утвердила еще 17 января, она продлится до 21 июля: 11 недель нардепы выделили на работу в пленарном режиме, семь — на работу в комитетах и еще шесть — на деятельность в округах.

Спикер ВР Андрей Парубий отметил, что в ходе этой сессии депутаты сосредоточатся на тех вопросах, которые не успели рассмотреть на предыдущей. Это законы, которые касаются экологии и местного самоуправления. Так, в частности, на прошлой сессии ВР отклонила закон о стратегической экологической оценке, который эксперты называют одним из евроинтеграционных. На него, напомним, президент наложил вето еще осенью — по его мнению, там были недостаточно четко прописаны механизмы, с помощью которых госорганы должны были проверять предприятия.

Но, по мнению политолога Вадима Карасева, приоритетом сессии станут экономические задачи. "Это вопросы, которые касаются Пенсионного фонда, налоговой реформы и возросшего внешнего долга. На заседаниях будут искать возможности выполнить программу Международного валютного фонда для того, чтобы получить очередной транш, а также оставаться платежеспособными, чтобы отдать долги по предыдущим кредитам, а это приблизительно 7 миллиардов долларов", — сказал он.

Напомним, пятая сессия длилась с 6 сентября 2016 года по 20 января 2017 года. В результате деятельности народных депутатов было принято 106 законов.
налоги, рада, мвф, Верховная Рада, депутаты, пенсионная реформа

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Автор:

Мария Пирогова

Источник:

"Сегодня"

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