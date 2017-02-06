Приоритетом Рады станут вопросы Пенсионного фонда и налоговой реформы – эксперт

Завтра, 7 февраля, после двухнедельного перерыва состоится первое пленарное заседание очередной сессии Верховной Рады. По календарному плану, который Рада утвердила еще 17 января, она продлится до 21 июля: 11 недель нардепы выделили на работу в пленарном режиме, семь — на работу в комитетах и еще шесть — на деятельность в округах.

Спикер ВР Андрей Парубий отметил, что в ходе этой сессии депутаты сосредоточатся на тех вопросах, которые не успели рассмотреть на предыдущей. Это законы, которые касаются экологии и местного самоуправления. Так, в частности, на прошлой сессии ВР отклонила закон о стратегической экологической оценке, который эксперты называют одним из евроинтеграционных. На него, напомним, президент наложил вето еще осенью — по его мнению, там были недостаточно четко прописаны механизмы, с помощью которых госорганы должны были проверять предприятия.

Но, по мнению политолога Вадима Карасева, приоритетом сессии станут экономические задачи. "Это вопросы, которые касаются Пенсионного фонда, налоговой реформы и возросшего внешнего долга. На заседаниях будут искать возможности выполнить программу Международного валютного фонда для того, чтобы получить очередной транш, а также оставаться платежеспособными, чтобы отдать долги по предыдущим кредитам, а это приблизительно 7 миллиардов долларов", — сказал он.

Напомним, пятая сессия длилась с 6 сентября 2016 года по 20 января 2017 года. В результате деятельности народных депутатов было принято 106 законов.