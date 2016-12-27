Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Признание в РФ Революции достоинства "госпереворотом" бессмысленно – юрист http://www.segodnya.ua/img/article/7836/1_main.1482848361.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/1_tn.1482848361.jpg Политика "Решение" россиян по Украине – это хорошая новость, так как суд оккупантов очередной раз себя дискредитировал

Признание в РФ Революции достоинства "госпереворотом" бессмысленно – юрист

Вчера, 16:20

"Решение" россиян по Украине – это хорошая новость, так как суд оккупантов очередной раз себя дискредитировал

Анна Маляр. Фото: Facebook
Анна Маляр. Фото: Facebook

У России нет юридических оснований признавать Революцию достоинства в Украине государственным переворотом, поэтому "решение" московского суда ничего не дает. Об этом рассказала в комментарии изданию "ГОРДОН" юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.

Она отметила, что решение российского суда – это хорошо для Украины, так как оккупанты очередной раз себя дискредитируют бредовым решением.

"Нет законов, позволяющих судам РФ давать юридическую оценку политическим событиям в Украине. Очень смешно это звучит со стороны государства-агрессора по отношении к государству, которое россияне пытаются завоевать уже 400 лет. Еще смешнее слышать это от государства, где события 1917 года называются революцией и официально празднуются", – отметила Маляр.

Как сегодня сообщалось, Дорогомиловский суд Москвы признал Революцию Достоинства в Украине "государственным переворотом". Во время рассмотрения иска судья допросила скрывающихся в РФ украинских экс-чиновников .

Напомним, ранее в ГПУ заявили, что решение суда РФ по иску экс-нардепа Владимира Олийныка о признании событий на Майдане "государственным переворотом" не будет иметь правовых последствий для Украины.
россия, суд, юрист, решение, оккупанты, госпереворот

Вы сейчас просматриваете новость "Признание в РФ Революции достоинства "госпереворотом" бессмысленно – юрист". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В РФ собрались уничтожить Библию. Фото: pravoslavie.ru

В РФ суд постановил уничтожить библию

Вчера, 13:05

Религиозную организацию, которая распространяла данную литературу, также оштрафовали на 30 тысяч рублей

Экономика

Доступ "Газпрома" к OPAL приостановлен по решению суда. Фото: AFP

Суд ЕС приостановил доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL

Вчера, 15:54

При этом российских газовый монополист загрузил газопровод уже на 86%

Мир

В Турции суд запретил публиковать в СМИ материалы расследования убийства посла РФ

В Турции суд запретил публиковать в СМИ материалы расследования убийства посла РФ

Вчера, 04:12

Запрещено публиковать фото и видеоматериалы, сделанные во время убийства и после него на месте преступления, данные о подозреваемых в связях с убийцей

Политика

Александр Турчинов. Фото: СНБО

"Маразм тирании": Турчинов прокомментировал суд в РФ о "госперевороте" в Украине

15 Декабря, 14:04

Иск нужно рассматривать не в московском суде, а в психиатрической больнице, где есть соответствующие специалисты для кремлевских "клиентов", считает чиновник

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.