Признание в РФ Революции достоинства "госпереворотом" бессмысленно – юрист

"Решение" россиян по Украине – это хорошая новость, так как суд оккупантов очередной раз себя дискредитировал

У России нет юридических оснований признавать Революцию достоинства в Украине государственным переворотом, поэтому "решение" московского суда ничего не дает. Об этом рассказала в комментарии изданию "ГОРДОН" юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.

Она отметила, что решение российского суда – это хорошо для Украины, так как оккупанты очередной раз себя дискредитируют бредовым решением.

"Нет законов, позволяющих судам РФ давать юридическую оценку политическим событиям в Украине. Очень смешно это звучит со стороны государства-агрессора по отношении к государству, которое россияне пытаются завоевать уже 400 лет. Еще смешнее слышать это от государства, где события 1917 года называются революцией и официально празднуются", – отметила Маляр.

Как сегодня сообщалось, Дорогомиловский суд Москвы признал Революцию Достоинства в Украине "государственным переворотом". Во время рассмотрения иска судья допросила скрывающихся в РФ украинских экс-чиновников .

Напомним, ранее в ГПУ заявили, что решение суда РФ по иску экс-нардепа Владимира Олийныка о признании событий на Майдане "государственным переворотом" не будет иметь правовых последствий для Украины.